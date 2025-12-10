به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پایان رقابت دسته‌های وزنی ۴۱ و ۴۵ کیلوگرم پاراوزنه برداری دختران با درخشش دو دختر خوش آتیه پاراوزنه برداری زهرا پولادی و مهدیه احسانی شروع درخشانی را برای کاروان کشورمان و پاراوزنه برداری رقم زد.

زهرا پولادی نماینده دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری با ثبت وزنه‌های ۶۵، ۶۹ و۷۰ کیلوگرم با درخشش خود و پشت سر گذاشتن رقبایی از کشورهای ازبکستان و عراق صاحب نشان ارزشمند طلایی رنگ این دسته وزنی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی شد.

مهدیه احسانی دیگر نماینده پاراوزنه برداری دختران ایران در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه‌های ۴۵، ۵۶ و ۵۹ کیلوگرم با عبور از رقبایی از کشورهای ازبکستان و عربستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روی سکوی قهرمانی ایستاده و صاحب دومین مدال طلای کاروان پاراوزنه برداری در بخش دختران شود.

این دو مدال طلا نخستین مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی بود.