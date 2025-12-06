سلگی: تعداد مدال های ایران در پاراآسیایی جوانان قابل پیش بینی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلگی سخنگوی کاروان اعزامی ایران به بازی های پاراآسیایی جوانان در نشست خبری امروز (شنبه ٢٥ آذر) گفت: سال قبل جشنواره استعدادیابی در مهر ١٤٠٣ برگزار شد و ١٥٠٠ نفر در آن شرکت داشتند. امروز ٧٠ درصد از نفرات اعزامی به امارات حاصل همان جشنواره استعدادیابی هستند. یکی از مسائل همزمانی برگزاری اردوهای پارالمپیک پاریس و پاراآسیایی جوانان در برخی رشته‌ها بود.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌ها میانگین سنی نفرات شاخص در تیم‌های ملی بود. ما دو راهبرد را مدنظر قرار دادیم، نکته اول اعزام کمی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود، البته به کیفیت نیز توجه داشتیم و رکوردهایی را مدنظر قرار دادیم. بعد از آن سعی کردیم دو نفر برتر در هر ماده را برای اعزام انتخاب کنیم.

وی تصریح کرد: مجموعا ١٨٣ اردوی آماده‌سازی برای این بازی‌ها در طول یک سال گذشته برگزار شده است. تغییر میزبان باعث شد که چند رشته کنار بروند و در واقع از لیست برگزاری کنار گذاشته شوند. البته مچ اندازی، تیروکمان نسبت به دوره قبل اضافه شده‌اند. ما همچنین موضوع کلاس بندی را هم داشتیم و امیدواریم نفرات اعزامی بتوانند تایید بین‌المللی در این زمینه را نیز دریافت کنند..

وی گفت: مسابقات در چهار روز برگزار می‌شود و کار فشرده خواهد بود. امیدواریم این کاروان دست پر به کشور بازگردد.

وی گفت: در دوره قبل برخی از کشورها به دلیل کرونا نیامدند و یا حداقلی شرکت کردند. اگر رشد کیفی کشورهای رقیب در طول چهار سال گذشته در کنار قدرت کشورهای مدعی قرار بدهیم ، نشان می‌دهد که کار سخت است. البته امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. ٩٠ درصد اعضای کاروان ما نخستین اعزام برون مرزی را تجربه می‌کنند.

سلگی گفت: در مجموع نمی‌توان تعداد مدال‌ها را پیش‌بینی کرد، چون شناختی از رکورد حریفان وجود ندارد، به هر حال امیدواریم به موفقیت برسیم. سه سال قبل ۶ طلای هانگژو حاصل تلاش آنهایی بود که در پاراآسیایی جوانان بحرین حضور داشتند.

وی گفت: نگاه اصلی و راهبرد دوم پشتوانه سازی تیم‌های ملی با نگاه به بازیها پاراآسیایی ۲۰۳۰ و پارالمپیک ۲۰۳۲ است. این افرادی که الان هستند، نیاز به تلاش و کار زیادی دارند. بعد از بازی‌ها ارزیابی می‌کنیم و آنهایی که نزدیک به رکورد بزرگسالان باشند، به تیم‌های ملی بزرگسالان دعوت می‌کنیم.

وی عنوان کرد: بعد از پاراآسیایی بحرین این برنامه‌ریزی شد که تیم‌های ملی ب راه‌اندازی شود. چند مرحله اردوی هم شد، اما به محدودیت‌های مالی برخورد کردیم. اما امیدواریم این‌بار حمایت بیشتری شود و اردوها تشکیل شود.

سلگی خاطرنشان کرد: مقایسه با دوره‌های قبل اینگونه بود که شرایط رکوردی بچه‌ها خوب است. اینکه از رکوردشکنی صحبت کنیم ، برمی‌گردد به اطلاعاتی که از حریفان نداریم. هنوز اطلاعات کاملی از نحوه برگزاری به دست ما نرسیده است. در بحرین هم همین‌گونه بود. در تیروکمان چینی‌ها حضور حداکثری دارند و هند و قزاقستان در رده‌های بعدی هستند. در وزنه‌برداری ایران و ازبکستان بیشترین نفرات را دارند. اما متأسفانه اطلاعات سایر رشته‌ها هنوز برای ما ارسال نشده است. اگر همین دو رشته را نگاه کنیم، کار رقابتی سنگینی خواهیم داشت.