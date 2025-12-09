آمادگی پینگ پنگ بازان برای مدال آوری در بازی های پاراآسیایی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پیمان نوروزی در جریان جلسه تمرینی امروز تیم ملی تنیس روی میز پسران برای حضور در بازیها پاراآسیایی جوانان از شرایط آمادگی شاگردانش برای نتیجه گیری در این بازیها ابراز رضایت کرد.
وی گفت: امروز جلسه تمرینی روز قبل از مسابقات را برگزار کردیم، خوشبختانه شرایط مان خیلی خوب است و بازیکنان آماده آغاز رقابتهای شأن هستند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز پسران با یادآوری اینکه رقابتهای این رشته از روز چهارشنبه آغاز میشود، تصریح کرد: امیدوارم در جریان مسابقات هم، بازیکنان با همین آمادگی پیش بروند.
نوروزی تاکید کرد: بازیکنان تیمهای رقیب را آنالیز کرده ایم، به امید خدا در کلاسهای مورد تأیید رقابتهای خود را برگزار میکنیم و به امید خدا با حداکثر مدال بازیها را تمام میکنیم.
همچنین الناز دبیری سرمربی تیم دختران بعد از جلسه تمرینی امروز تیم ملی تنیس روی میز دختران برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان گفت: دو روز در محل بازیها تمرین داشتیم، خوشبختانه بازیکنان از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستند.
وی در مورد کلاس بندی بازیکنان تنیس روی میز دختران یادآور شد: بر اساس کلاس بندی صورت گرفته، در کلاس ٦ تا ١٠ مسابقات شرکت میکنیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز دختران تصریح کرد: امیدوارم بازیکنان با همین انگیزه و تلاشی که در تمرینات داشتند، در مسابقات هم حاضر شوند.
