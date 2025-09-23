به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پخش برنامه ویژه و ترکیبی «هنگامه» از شبکه خراسان آغاز میشود. این مجموعه هفت قسمتی که به کارگردانی مجید حشمتی و تهیه کنندگی الیاس یزدی و علی مشمول تولید شده است هر شب رأس ساعت ۱۹ پخش میشود. «هنگامه» با مجری طرح مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) مرکز مشهد مقدس به بررسی وجوه مختلف دفاع مقدس در دو دوره تاریخی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه میپردازد.
«هنگامه» برنامهای ترکیبی است که در قالب بخشهای متنوع، سوژههای دفاع مقدس در دو دوره متفاوت را در کنار هم قرار میدهد و از طریق گفتگوهای میان نسلی، امتداد و پیوستگی تلاشهای رزمندگان و مردم در این دو برهه را روایت میکند.
در بخش گفتگوی برنامه، سوژههایی از ردههای مختلف دوران دفاع مقدس هشت ساله، مانند پشتیبانی زنان، در کنار سوژههای مشابه از دفاع مقدس ۱۲ روزه قرار میگیرند. برای نمونه، گفتگوهایی میان نمایندگان نسل دهه ۶۰ و نسل کنونی برگزار میشود؛ نسلی که در دهه ۶۰ با جمعآوری طلا در نماز جمعهها و جلسات مختلف فعالیت میکرد و نسلی که امروز با پویش اهدای طلا و مزایده طلا در جنگ ۱۲ روزه در میدان است. این گفتگو ها نشاندهنده تفاوت نگاهها و عملیاتها در دو نسل است، اما هدف و مسیر هر دو همسو و در امتداد یکدیگر است.
موضوعات «هنگامه» هر شب به محورهای خاصی اختصاص دارد؛ از جمله شب پشتیبانی جنگ، شب هنر با حضور دو هنرمند گرافیست از نسلهای مختلف، شب سرود و موسیقی با دعوت از گروههای هنری دهه ۶۰ و دوره معاصر، شب مداحی با حضور مداحان دو نسل و شب ویژه مادران شهدا که نقش آنها در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گرامی داشته میشود.
یکی از شبهای برنامه، میزبان مستندسازان و خبرنگاران است که حضورشان به غنای بحث و ارائه دیدگاههای تخصصی در زمینه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه میافزاید و فضای گفتوگو و تحلیل را توسعه میبخشد.
از دیگر بخشهای برنامه، شب «مکانیکها» است؛ گفتگویی با دو مکانیک که در دو دوره مختلف در جبههها حضور داشتهاند؛ یکی تعمیرکار خودروها در دوران جنگ هشت ساله و دیگری که در جنگ ۱۲ روزه به صورت رایگان خودروهای مردم را تعمیر کرده است.
برنامه «هنگامه» همچنین شامل آیتمهای روایتگری است که صدای شهید آوینی را بر تصاویر امروز مینشاند و روایتهایی از رزمندگان و شهدای دفاع مقدس را ارائه میدهد.
یکی از بخشهای برجسته این برنامه، خلق یک اثر هنری متناسب با موضوع هر شب است که پس از خلق، در همان شهر به مزایده گذاشته میشود. مردم از طریق آیدی مشخص شده میتوانند قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنند و درآمد حاصل از این مزایده به محور مقاومت اختصاص مییابد.
همچنین، بخشی با عنوان «سکانس برتر» مجموعهای از فیلمهای سینمایی دفاع مقدس را که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته تولید شدهاند، به صورت کلیپهای کوتاه و مرتبط با موضوع شب پخش میکند؛ به عنوان مثال در شب پشتیبانی جنگ، فیلمهایی مرتبط با پشتیبانی دفاع مقدس به نمایش درمیآید.
«هنگامه» تلاش دارد با ترکیب گفتگوهای میان نسلی، روایتهای مستند و آیتمهای هنری، نگاهی نو به دفاع مقدس داشته باشد و پیوندی قویتر میان نسل امروز و ارزشهای دوران دفاع مقدس ایجاد کند.
