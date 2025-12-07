محسنی: برداشت سنتی منجر به آسیب به کشاورزی رودان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان رودان بههمراه معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و رئیس جهاد کشاورزی، شب گذشته از چند گلخانه این شهرستان بازدید کرد و روند سوخترسانی، سیستم گرمایش و وضعیت دمای داخلی گلخانهها را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید، فرماندار با تأکید بر ضرورت بهکارگیری روشهای نوین برداشت و بستهبندی محصولات کشاورزی اظهار داشت: برداشت محصول و بستهبندی به روش سنتی دیگر پاسخگو نیست و تأثیر مستقیم بر کاهش قیمت دارد.
وی ادامه داد: برای عرضه مناسب و بهویژه صادرات، محصول باید با ابزار استاندارد نظیر قیچی برداشت شود. برداشت سنتی موجب آسیب به محصول شده و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بر کاهش قیمت اثر میگذارد.
محسنی در ادامه با حضور در سردخانهها و مراکز نگهداری محصولات، نحوه چیدمان و انبارش محصولات را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت رعایت استانداردهای نگهداری، بستهبندی و آمادهسازی محصولات برای بازارهای داخلی و صادراتی تأکید کرد.
نظر شما