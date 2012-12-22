بسته بندی مناسب و وجود سردخانه از ضروریات کشاورزان در خلیل آباد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مراد زاده قبل از ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور ساماندهی بازار انار در محل تالار امیر انجام شد، با تأکید بر این که چنان چه کشاورزان بر مبنای دانش محوری فعالیت کنند همیشه از فروش تولیدات خود سود می برند اظهار کرد: با توجه به وجود بیش از دو هزار هکتار باغ انار و برداشت بیش از 25 تن در هر هکتار در منطقه خلیل آباد، وجود سردخانه در منطقه از ضروریات بود که خوشبختانه به بهره برداری رسید.

فرماندار خلیل آباد با بیان این که یکی از مشکلات کشاورزان در هنگام برداشت محصول، عدم وجود سردخانه برای نگهداری و اجبار آنان به فروش آنی بود افزود: با وجود سردخانه در منطقه، کشاورزان میتوانند محصولات خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند.

مراد زاده تصریح کرد: امسال با گرفتن غرفه های فروش در میادین میوه و تربار تهران، مشهد و اصفهان کارجدیدی را آغاز کردیم که کشاورزان با ریسک پذیری در این امر با معرفی این محصول در کشور به اهمیت آن پی بردند.

وی یکی از مشکلات کشاورزان را عدم آگاهی تجار کشور از تولید انار در این منطقه عنوان کرد و گفت: اگر به درستی این محصول خدادادی و با کیفیت معرفی شود راه برای صادرات به کشورهای خارجی مهیا میشود.

فرماندار خلیل آباد افزود: وجود سردخانه در منطقه به کشاورزان این امکان را میدهد تا بتوانند در بازاریابی محصولات خود به آسانی اقدام کرده و به قیمت مناسب برسند.

مرادزاده با بیان این که هم فکری و تبادل نظر بین کشاورزان موفقیت آنان را قطعی میکند گفت: اگرچه بودن این سردخانه برای شروع کار مناسب است ولی منطقه نیاز به بیش از چهار سردخانه با این کیفیت دارد، تا کشاورزان بتوانند از وجود این سردخانه ها سود مناسبی دریافت کنند.

در ادامه این جلسه مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد گفت: با توجه به فصلی بودن محصولات کشاورزی و برداشت در زمان خاص، وجود سردخانه از ضروریات منطقه است.

نصیری با بیان این که بعضی محصولات در طی سال قابل عرضه است افزود: اگر بتوانیم در نگهداری محصولات در سردخانه اقدام کنیم، میتوانیم در طول سال با قیمت مناسبی آنها را به فروش برسانیم.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد یکی از مشکلات کشاورزان منطقه را عدم توانایی در انبارداری و نگهداری عنوان کرد و افزود: با توجه به محصول با کیفیت و عالی انار منطقه میتوانیم به راحتی با بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنیم که این امر با وجود سردخانه در منطقه برای نگهداری این محصول برای پیک مصرف شب یلدا محقق شده است.

وی با بیان این که کشاورزان فقط هدف شان تولید است که انصافا با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب 90 درصد محصولات کشاورزی را در کشور تولید کرده اند اظهار کرد: اگرچه محصول با کیفیتی تولید میکنیم ولی در مراحل پس از تولید و نگهداری محصولات غفلت کرده ایم.

نصیری با بیان این که اگرچه کشاورزان نمونه کشوری و استانی را در منطقه داریم افزود: در این منطقه هیچ کس به مسئله بعد از تولید دقت نکرده و فقط دولت را مسئول ساماندهی محصولات میدانیم درصورتی که باید کشاورزان خود، برای عرضه بهتر و نگهداری محصولاتشان تلاش کنند چرا که دولت فقط در چند قلم محصولات استراتژیکی برنامه ریزی میکند.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد فروش محصول را کم اهمیت تر از تولید ندانست و افزود: کشاورزان با محوریت نگهداری محصولاتشان درسردخانه میتوانند در زمینه بازاریابی و فروش بهتر کار کنند.

نصیری گفت: کشاورزان باید توجه داشته باشند رقابت در بازار به کیفیت، بسته بندی و نگهداری صحیح محصول ربط دارد که تاحدودی زیرساخت این امر در منطقه مهیا شده است.



وی از آزمایشات موفق این سردخانه به کشاورزان خبرداد و افزود: محصولی که از مهر ماه در این سردخانه نگهداری شده دارای ماندگاری مطلوب و مناسب جهت عرضه در بازار است.

نصیری با بیان این که انار منطقه باید درسالهای آتی در بازارهای جهانی به مرور عرضه شود گفت: این سردخانه میتواند زمینه حضور تجار خارجی را فراهم کند که این امر به همکاری کشاورزان در زمینه بسته بندی صحیح محصولات و نگهداری مربوط است.

در ادامه کرامتی، مدیر سردخانه خلیل آباد گفت: سردخانهای که ساخت آن به پایان رسیده، فعلا درشش سالن راه اندازی شده است و قابل افزایش به 10 سالن است.

مدیر سردخانه خلیل آباد ظرفیت هر سالن را 500 تن اعلام کرد و گفت: این سردخانه پس از مدت طولانی با سرمایه شخصی و تسهیلات بانک کشاورزی به بهره برداری رسید.

کرامتی با بیان این که این سردخانه توانایی نگهداری کلیه محصولات منطقه و حتی وارداتی را دارد گفت: تلاش شده این سردخانه با استانداردهای جهانی گراسو آلمان مطابقت داشته باشد.

وی با بیان این که این سردخانه توانسته محصولات را با کیفیت خوب در زمان بیشتر از نرمال نگهداری کند افزود: مواردی تاکنون در سردخانه نگهداری شده 80 درصد به استانداردهای جهانی نزدیک است و با بسته بندی صحیح توسط کشاورزان مشکلات رفع می شود.

مدیر سردخانه خلیل آباد با بیان این که باید تنظیم بازار در دست کشاورزان باشد تا زیان نبینند، گفت: اگرچه حمایتهایی از طرف دولت برای بسته بندی باید صورت پذیرد ولی هم اکنون محصولات منطقه به خاطر عدم بسته بندی صحیح قابل عرضه دربازار جهانی نیستند.

کرامتی جمع آوری سنتی محصولات و عدم درجه بندی آنها را عاملی در ضرر کشاورزان عنوان کرد و گفت: اگر محصولات به صورت دقیق درجه بندی و بسته بندی شود در نگهداری و عرضه به تجار داخلی و خارجی موفقیت بهتری کسب می شود.

وی با بیان این که بعضی از کشاورزان فقط به فکر فروش سریع دست آوردهای خود هستند افزود: اگر کشاورزان به سمت بسته بندی صحیح و استاندارد و نگهداری اصولی قدم بردارند هرچند در دو سال اولیه کمی به سختی کار را پیش میبرند اما در آینده موفق و سود بهتری عایدشان میشود.

در پایان این مراسم کشاورزان با بازدید از سالنهای سردخانه، روند کار و کیفیت ماندگاری محصولات را از نزدیک مشاهده کردند.