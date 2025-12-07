۱۶ آذر و ایران فردا؛ دانشجوی آگاه موتور حرکت علمی و اصلاح امور کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرضیه جوانمردی فر: دانشجو، در تعریف بنیادین خود، جوینده‌ای است که دانش را نه تنها می‌آموزد، بلکه می‌کاود و می‌سازد. همین جوهره حقیقت‌طلبی و پرسشگری است که او را از انفعال دور نگاه می‌دارد و به کنشگری آگاه در برابر مسائل جامعه بدل می‌کند.

دانشجویان ایران در طول تاریخ معاصر، همواره در خط مقدم تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور داشته‌اند. آنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران با روحیه‌ای مومنانه و آرمان‌گرا پیشگام بودند و پس از آن نیز در دفاع از ارزش‌های انقلاب، استقلال، آزادی و سازندگی کشور نقش‌آفرینی بی‌بدیلی داشته‌اند.

حضور تأثیرگذار دانشگاهیان در عرصه‌های علمی و فناوری، نماد تلاش آنان برای تحقق شعار «ایران قوی» و پیشرفت همه‌جانبه کشور بوده است.

صدای دانشجو، پژواک نبض تپنده ملت است؛ مطالبه‌گری برای عدالت اجتماعی، رشد علمی، توسعه پایدار و حفظ کرامت انسان. این رسالت تاریخی نشان داده که دانشگاه نه تنها محل رشد علمی، بلکه کانون آگاهی‌بخشی و پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی در مسیر تعالی ایران است.

با وجود این جایگاه مهم، دانشجویان امروز با چالش‌هایی مواجه‌اند؛ از دغدغه‌های معیشتی و آینده شغلی گرفته تا محدودیت‌های فعالیت‌های صنفی و علمی. این مسائل یادآور نیاز مستمر به تقویت زیرساخت‌های علمی و حمایت از دانشگاه برای ایفای نقش راهبردی خود در پیشرفت کشور است. بی‌تردید، توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی ایران بدون توجه به خواست‌ها و ظرفیت‌های دانشجویان، ممکن نخواهد بود.

دانشجویان، وارثان آگاه آرمان‌های ۱۶ آذر و انقلاب اسلامی هستند؛ ادامه‌دهندگان مسیری که برای صیانت از آزادی و عزت این سرزمین گشوده شد. بی‌گمان این نسل پرتلاش، با دانش، ایمان و روشنگری، افق‌های بلند پیشرفت ایران را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد.

دانشجوی آگاه و امیدوار؛ موتور حرکت علمی و اصلاح امور کشور

احمد رستگار، سرپرست دانشگاه پیام‌نور فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز دانشجو به جامعه دانشگاهی استان، گفت: فضای ۱۶ آذر امسال نسبت به سال گذشته، با بلوغ فکری و آرامش بیشتر دانشجویان همراه است و این نشان می‌دهد مسیر رشد فکری در دانشگاه‌ها در حال شکل‌گیری است. دغدغه‌های دانشجویان همچنان اصیل و جدی است اما بیان این دغدغه‌ها با نگاهی عمیق‌تر، منطقی‌تر و همراه با ارائه راه‌حل‌های مؤثر صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، افزود: نقش دانشجو در این شرایط بیش از گذشته برجسته شده است. دانشجو تنها فراگیر علوم نیست، بلکه نیرویی امیدآفرین و مؤثر در پیشبرد فکر، فناوری و اصلاح روندهای توسعه در کشور به شمار می‌رود. نسل امروز با آگاهی وسیع و ارتباط مستمر با تحولات علمی جهان، ظرفیت طراحی آینده هوشمندانه‌تر ایران را دارد.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور فارس با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حرکت علمی در کشور، بیان کرد: پیشرفت ایران وابسته به حضور جوانان پرسشگر، متعهد و امیدوار است. بر همین اساس وظیفه دانشگاه ایجاد فضای امید، گفت‌وگو، نوآوری و مهارت‌آموزی برای دانشجویان است.

مسیر پیشرفت ایران به جوانان پرسشگر و متعهد وابسته است

رستگار، ۱۶ آذرماه را فرصتی برای تأمل درباره جایگاه دانشجو در آینده کشور دانست و ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اندیشه‌ورزی و انرژی دانشجویان نیاز داریم و به یقین با تلاش این نسل، مسیر پیشرفت کشور هموارتر خواهد شد.

وی در توصیه به دانشجویان خاطرنشان کرد: جامعه امروز نیازمند تفکر انتقادی و مشارکت فعال است. دانشجویان باید با صدایی رسا در مسیر تحقق عدالت و پیشرفت ایران اسلامی نقش‌آفرینی کنند و جریان‌سازی فکری را از محیط دانشگاه آغاز نمایند.

او با اشاره به اهمیت رسانه‌ها تصریح کرد: فضای رسانه‌ای امروز پل ارتباطی دانشگاه و جامعه است. دانشجویان باید از این فرصت برای طرح دیدگاه‌های خود بهره ببرند و رسانه‌ها نیز رسالت دارند که صدای دانشگاه را به درستی منعکس کنند تا زمینه گفت‌وگوی سازنده و ارتقای آگاهی عمومی در جامعه فراهم شود.

نقش دانشجو در آینده علمی ایران حیاتی است

سعید زاهد زاهدانی، مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر نقش بی‌بدیل جنبش دانشجویی در پویایی اجتماعی و علمی کشور تأکید کرد و گفت: جنبش‌های دانشجویی در سراسر جهان نمادی از عدالت‌خواهی، آزادی‌طلبی و مبارزه با نابرابری بوده‌اند و در ایران نیز این جریان تاریخی، جایگاهی تأثیرگذار داشته است.

وی افزود: دانشگاه به دلیل ساختار آزادتر خود، بستر اصلی بیان دیدگاه‌ها و انعکاس مطالبات عمومی جامعه است و جنبش دانشجویی می‌تواند به بهترین شکل، صدای مردم را بازتاب دهد.

زاهد زاهدانی با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات پیش از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این قشر پیشگام همواره در مقابله با استکبار جهانی، نظام‌های وابسته و سیاست‌های ضد استقلال‌طلبانه حضور جدی داشته و پس از انقلاب نیز در صحنه حفظ آرمان‌های آزادی‌خواهانه نقش‌آفرین بوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه، برخی چالش‌های فضای کنونی دانشگاه‌ها را نیز یادآور شد و گفت: گاهی فشارهای بیرونی، به‌ویژه از سوی فضای مجازی، منجر می‌شود تا فضای دانشگاه به سمت بی‌تفاوتی یا خنثی‌گرایی حرکت کند و آن صراحت و انرژی آزادی‌خواهانه تضعیف شود.

انرژی دانشجویان مسیر رشد علمی کشور را هموار می‌کند

وی دانشگاه‌ها را کانون تولید علم و فناوری دانست و تأکید کرد: نقش دانشجو در توسعه علمی آینده کشور حیاتی است و باید تولیدات علمی را به‌گونه‌ای هدایت کرد که هم استادان و هم دانشجویان در فرآیند نوآوری و خلق ارزش افزوده علمی مشارکت داشته باشند.

مسئول پژوهشکده دانشگاه شیراز با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: من به‌عنوان عضو هیئت علمی، از انرژی و انگیزه دانشجویان بسیار آموخته‌ام. آن‌ها موجب رشد و حرکت من شده‌اند و این پویایی باید همواره در محیط دانشگاه حفظ و تقویت شود.

زاهد زاهدانی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت با توجه بیشتر به نیازهای دانشگاه‌ها و مشکلات دانشجویان، مسیر حمایت از این قشر را هموار کند تا آن‌ها بتوانند نقش واقعی و مؤثر خود را در اداره کشور ایفا کنند.