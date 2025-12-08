به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، شامگاه یکشنبه به مناسبت روز دانشجو با حضور در مجتمع خوابگاهی الزهرا (س)، با جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار صمیمی، دانشجویان مهمترین مسائل، مشکلات صنفی و موضوعات دانشگاهی خود را مطرح کردند و درباره امور آموزشی، رفاهی، وضعیت خوابگاهها و همچنین دغدغههای خود نسبت به مسائل روز کشور نظراتشان را بیان کردند.
بهروزآذر نیز ضمن قدردانی از مشارکت فعال و صریح دانشجویان، بر ضرورت شنیدن مستقیم دیدگاههای آنان تأکید کرد و نقش جوانان در اصلاح و بهبود سیاستهای مرتبط با حوزه زنان، خانواده و محیطهای دانشگاهی را اساسی دانست.
