۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

دیدار معاون رئیس‌جمهور با دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی در خوابگاه

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده شامگاه یکشنبه به مناسبت روز دانشجو با حضور در مجتمع خوابگاهی الزهرا(س)، از نزدیک با جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، شامگاه یکشنبه به مناسبت روز دانشجو با حضور در مجتمع خوابگاهی الزهرا (س)، با جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمی، دانشجویان مهم‌ترین مسائل، مشکلات صنفی و موضوعات دانشگاهی خود را مطرح کردند و درباره امور آموزشی، رفاهی، وضعیت خوابگاه‌ها و همچنین دغدغه‌های خود نسبت به مسائل روز کشور نظراتشان را بیان کردند.

بهروزآذر نیز ضمن قدردانی از مشارکت فعال و صریح دانشجویان، بر ضرورت شنیدن مستقیم دیدگاه‌های آنان تأکید کرد و نقش جوانان در اصلاح و بهبود سیاست‌های مرتبط با حوزه زنان، خانواده و محیط‌های دانشگاهی را اساسی دانست.

شبنم درخشان

