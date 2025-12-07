  1. بین الملل
مادورو خطاب به آمریکایی ها: هیچ امپراتوری صدای ما را خاموش نخواهد کرد

رئیس جمهوری ونزوئلا خطاب به آمریکایی ها گفت: هیچ امپراتوری قادر نخواهد بود که صدای کاراکاس را خاموش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد: ونزوئلا تنها نیست و هیچ قدرت امپراتوری قادر نخواهد بود صدای ما را خاموش کند.

مادورو همچنین گفت: دیدن اتحاد ملت‌های جهان در حمایت از مردم ونزوئلا در جریان روز جهانی همبستگی با ما در برابر تجاوزات آمریکا، اقدامی عالی است.

این سخنان ساعاتی پس از آن گفته می‌شود که ده‌ها نفر از مردم آمریکا شنبه شب مقابل کاخ سفید در محکومیت احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا دست به اعتراض زدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.

