شهردار شهریار: بازنگری طرح جامع پس از ۱۲ سال کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکی، در حاشیه نخستین جلسه بازنگری طرح تفصیلی با تأکید بر ضرورت تسریع در انجام مطالعات و اصلاحات، اظهار داشت: عمر مفید طرحهای جامع و تفصیلی معمولاً حدود ۱۰ سال است و با توجه به اینکه دو سال از پایان دوره اعتبار طرح فعلی گذشته، بازنگری آن در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیریهای مجموعه شهرداری بهویژه معاونت شهرسازی، مشاور مربوطه انتخاب شده و فرایند بازنگری بهصورت رسمی آغاز شده است.
شهردار شهریار هدف از این اقدام را تسریع در مطالعات توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: نخستین جلسه رسمی بازنگری امروز برگزار شد و امیدواریم این نشست مقدمهای برای تسریع در روند بررسیها و اصلاحات باشد تا نتایج آن نقش مؤثری در توسعه شهری ایفا کند.
ملکی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای آینده جمعیتی شهر، تصریح کرد: سرانههای شهری بر اساس جمعیت و نیازهای پیشبینی شده تعیین میشود و در بازنگری طرح جامع، برآورد رشد جمعیت سالهای آتی انجام خواهد شد تا کلیه سرانههای خدماتی اعم از زیرساختهای روبنایی و زیربنایی بر مبنای این پیشبینیها تنظیم شود.
وی اجرای طرح جدید را عاملی مهم در ارتقای کیفیت شهر دانست و افزود: اجرای طرح بازنگری شده میتواند اثرات مثبتی در حوزههای بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی داشته باشد و گام مؤثری در مسیر بهبود کیفیت زندگی در شهریار محسوب شود.
شهردار شهریار در پایان خاطرنشان کرد: در گام نخست این فرایند، بررسی دقیق وضع موجود و شناسایی کمبودها و نقاط ضعف در دستور کار قرار دارد تا بر اساس آن، برنامهریزیهای آتی برای حرکت شهریار به سوی توسعه متوازن و دستیابی به استانداردهای مطلوب شهری انجام شود.
نظر شما