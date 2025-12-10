به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا پنج شنبه ۲۰ آذر ماه خبر داد و گفت: ساعت کاری اصناف طبق روال عادی خواهد بود.

عباس نژاد با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده و بر اساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا از روند کاهشی غلظت آلاینده‌ها در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ناپایداری‌های اخیر نسبت به روزهای گذشته بهبود نسبی در شرایط کیفیت هوا مشاهده می‌شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، افزود: با توجه به بهبود نسبی شاخص‌ها، مصوبات مربوط به محدودیت زمانی فعالیت اصناف و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از فردا پنج شنبه ۲۰ آذر ماه لغو می‌شود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تأکید کرد: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.

وی در ادامه از استمرار پایش وضعیت جوی و شرایط آلایندگی خبر داد و عنوان کرد: تصمیمات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.