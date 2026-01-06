پس از ۲۰ سال، معبر انتهایی خیابان یادگار امام صباشهر بازگشایی شد

فهیمه صالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات اجرایی بازگشایی معبر انتهایی خیابان یادگار امام در محله مصطفی خمینی خبر داد.

صالحی در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه پس از ۲۰ سال انتظار و مطالبه مردمی با پیگیری‌های شورای اسلامی و انجام هماهنگی‌های لازم به مرحله اجرا رسید، اظهار کرد: بازگشایی این معبر گامی مؤثر در بهبود شبکه ارتباطی شهر است و از ابتدای دوره ششم شورای شهر به صورت جدی پیگیری شد.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان، از جمله ریاست محترم دادگستری، دادستان، فرماندار صباشهر جناب آقای برنجی و شهردار شهر آقای واژیر، افزود: این اقدام بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های عمرانی و بهبود دسترسی‌های شهری محسوب می‌شود.