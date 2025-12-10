‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شبکه‌های سعودی العربیه و الحدث در طول دو سال گذشته، به بستر دفاع از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تبدیل شده و در حال حاضر نیز با بازی در عرصه داخلی لبنان تلاش دارند رکن تبلیغاتی تل آویو در بازی با امنیت لبنان و ایجاد هرج و مرج و تهدید به جنگ تقویت نمایند.

بر اساس این گزارش، این دو شبکه سعودی در طول ماه‌های گذشته و پس از جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، به بلندگوی رسانه‌ای دشمن در بازتاب افتراءات و تحریفات آن تبدیل شده و تلاش کردند با حمله به مقاومت، چهره آن را در لبنان مخدوش کنند.

نقش این رسانه‌ها پس از تصویب طرح «انحصار سلاح در لبنان» توسط دولت تقویت شده و به تریبون‌هایی برای توجیه جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در جنوب و بقاع تبدیل شدند. آنها عمداً اطلاعات و اخبار ساختگی را با هدف بی‌ثبات کردن و دستیابی به اهداف اسرائیل منتشر می‌کنند که تازه‌ترین آنها انتشار خبر منتسب به تام براک، فرستاده آمریکا مبنی بر تهدید به آغاز جنگ گسترده توسط اسرائیل در لبنان بود.

حمایت از عملیات صهیونیستی پیجری در لبنان

شبکه‌های سعودی العربیه و الحدث به عنوان بازوهای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، از اشغالگری اسرائیل حمایت کرده و در تثبیت فشار این رژیم بر لبنان در مورد سلاح مقاومت نقش داشتند.

العربیه پیش از این نیز در ماجرای حملات پیجری ۲۳ سپتامبر سال گذشته که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از لبنانی‌ها شد، با توجیه این تجاوز ادعا کرد که اشغالگران به مواضع نظامی مقاومت حمله کرده‌اند و آنچه در آن روز اتفاق افتاد، مقدمه‌ای برای حملات گسترده‌تر در داخل لبنان است. آنها با بزرگنمایی توان نظامی اسرائیل مدعی بودند لبنان سرنوشت غزه را در میزان تخریب و تعداد شهدا خواهد داشت.

پرونده سلاح مقاومت

در پرونده سلاح و مهلت زمانی آن نیز لحن دو شبکه سعودی پس از افزایش فشارهای داخلی و آمریکایی بر لبنان برای خلع سلاح مقاومت، بیشتر شد. این دو شبکه در طول ماه‌های گذشته، مقاومت و ارتش را تحریک کرده و تلاش کردند آنها را با هم درگیر کنند.

شبکه الحدث در ماه اوت گذشته با درج مقاله‌ای مدعی شد که حزب‌الله، لبنان را به سمت هرج و مرج می‌کشاند. این رسانه سعودی مدعی شد که حزب الله تصمیم گرفته در صورت اجرای طرح خلع سلاح، درگیری‌های خیابانی در لبنان ایجاد کند.

بعد از آغاز روند بازسازی از سوی حزب الله در جنوب لبنان، این رسانه‌ها فشارهای آمریکایی از طریق فرستادگان اعزامی به بیروت را تشدید کردند. در آن زمان، رسانه‌های سعودی به انتشار ضرب الاجل داده شده به لبنان برای خلع سلاح و تهدید لبنان به جنگ دامن می‌زدند. به همین مناسبت العربیه در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «خطر قریب‌الوقوع؛ لبنان بین هشدار آمریکا و حمله اسرائیل» این خط خبری را در پیش گرفت.

تبلیغات توانمندی‌های اسرائیل

یکی از برجسته‌ترین اقدامات این دو شبکه تبلیغ توانمندی‌های نظامی تل آویو و تهدید به استفاده از آن در صورت عدم اجرای شروط این رژیم از جمله در زمینه خلع سلاح مقاومت بود. در گزارشی خبری که شبکه العربیه اخیراً با عنوان «نقطه بی‌بازگشت؛ جنگ ویرانگر که لبنان را تهدید می‌کند»، پخش شد، تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر پاسخ ویرانگر در صورت تصمیم مقاومت برای پاسخ به ترور هیثم الطباطبائی فرمانده جهادی بزرگنمایی شد.

پیش از این نیز این شبکه‌های سعودی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را جشن گرفته بودند. شبکه الحدث در این رابطه نمی‌توانست خوشحالی خود را از انتشار اخبار مربوط به تعداد شهدا و چگونگی قرار گرفتن مقاومت تحت فشارهای داخلی و خارجی مخفی کند و جنایات دشمن صهیونیستی در خاک لبنان را جشن نگیرد.