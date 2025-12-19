اعظم کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام بخش استانی جایزه جوان سال ۱۴۰۴ از یکم دی‌ماه آغاز و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و جوانان واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه «جوان پلاس» در این رویداد مهم ملی شرکت کنند.

وی با بیان اینکه بخش استانی، نقطه آغاز فرآیند انتخاب جوانان برتر کشور است، افزود: در این مرحله، ظرفیت‌ها، استعدادها و فعالیت‌های شاخص جوانان در سطح استان‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کریمی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در چهار بخش اجتماعی و خیریه، فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، و ورزش و سلامت انجام می‌شود و داوری‌ها بر اساس شاخص‌های تخصصی، میزان اثرگذاری اجتماعی، نوآوری و نقش‌آفرینی جوانان در توسعه استان‌ها صورت خواهد گرفت.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری جوانان در این رویداد گفت: هدف از تقویت بخش استانی جایزه جوان سال، شناسایی عادلانه استعدادها در همه نقاط کشور و فراهم‌سازی زمینه دیده‌شدن جوانان فعال در مناطق مختلف است؛ جوانانی که نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی استان خود ایفا کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به نحوه رأی‌دهی در مرحله استانی تصریح کرد: در مرحله رأی‌گیری بخش استانی نیز، علاقه‌مندان و عموم مردم می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «جوان پلاس»، در فرآیند انتخاب جوانان برتر استان‌ها مشارکت کرده و رأی خود را ثبت کنند.

کریمی در ادامه به پخش ویژه‌برنامه تلویزیونی «یلدای جوانی» اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون برنامه «یلدای جوانی» به مدت پنج شب، از چهارشنبه ۲۶ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ و به مدت چهار ساعت از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه «یلدای جوانی» جشنواره‌ای برای انتخاب جوان برتر سال است، افزود: این ویژه‌برنامه با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و شبکه سه سیما، همزمان با ایام منتهی به شب یلدا روی آنتن می‌رود و به معرفی جوانان شاخص و اثرگذار کشور در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی می‌پردازد.

کریمی تصریح کرد: انتخاب نهایی جوانان برتر هر حوزه با رأی مستقیم مردم انجام می‌شود و این امر، ضمن افزایش مشارکت اجتماعی، زمینه تعامل بیشتر جامعه با دستاوردها و فعالیت‌های جوانان را فراهم می‌کند.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: جایزه جوان سال، فرصتی ارزشمند برای الگوسازی، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان در سطح استان‌ها و کشور است.