پژوهش؛ سوخت موتور توسعه همه جانبه فارس

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه جوانمردی فر: در دل فارس، جایی که تاریخ و میراث هزارساله با تپش صنایع نوین درآمیخته، پژوهش نه یک انتخاب که ضرورتی حیاتی برای ادامه مسیر توسعه است.
امروز استان برای حل مسائل پیچیده خود از آب و کشاورزی تا صنعت و سلامت، بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتکا به دانش روز است.
اما در همین زمانه نیاز، تعداد پژوهشگران فعال در فارس با حجم چالشها و ظرفیتهای موجود فاصله دارد؛ فاصلهای که اگر پر نشود، فرصتها با شتاب از کنارمان عبور میکنند.
شرکتهای دانشبنیان به عنوان پیشران اقتصاد آینده، نشان دادهاند که چگونه میتوان یافتههای علمی را به محصول، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل کرد.
تقویت این زیستبوم در فارس میتواند کلید ورود استان به رقابتپذیری جهانی باشد. تحقق این مسیر اما نیازمند الزامات جدی است؛ از سرمایهگذاری پایدار و حمایت ساختاری گرفته تا شبکهسازی میان دانشگاهها، صنعت و دستگاههای حاکمیتی.
فارس اگر میخواهد موتور توسعهاش با شتاب روشن بماند، باید پژوهش را از حاشیه به متن برساند؛ هم پژوهشگر بیشتری پرورش دهد و هم نتایج پژوهشها را در تصمیمسازیها و میدان عمل وارد کند.
آینده این استان، به علمی که امروز جدی گرفته میشود وابسته است.
دانشگاههای نسل جدید باید دانشگاههایی برای حل مسائل جامعه باشند
محسن رضایی، مدیر امور فناوری و طرحهای کاربردی (ارتباط با جامعه و صنعت) دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تحول در نقش دانشگاهها، گفت: دانشگاههای نسل جدید یعنی نسل سه و چهار به عنوان دانشگاههایی در دل جامعه شناخته میشوند. واژه «ارتباط با صنعت» مدتهاست که در دانشگاهها جای خود را به «ارتباط با جامعه و صنعت» داده است.
وی تأکید کرد که دانشگاههای نوین باید بتوانند به مسائل جامعه پاسخ دهند و جمعیت نیز به عنوان بخشی از جامعه و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
رضایی با اشاره به تسهیل ارتباط میان دانشگاه و جامعه در سالهای اخیر، بیان کرد: دانشگاهها اکنون به صورت فعال در مدلهای مختلفی در حل مشکلات جامعه مشارکت میکنند.
مدیر امور فناوری و طرحهای کاربردی (ارتباط با جامعه و صنعت) دانشگاه شیراز با اشاره به هفته پژوهش و فناوری استان فارس، آن را نمادی از همافزایی جامعه، دانشگاه و مدیران تصمیمگیر در حل مسائل دانست و گفت: در دانشگاه شیراز به عنوان یک دانشگاه مادر و بزرگ در جنوب کشور، این موضوع بسیار خوب پیش رفته و ما توانستهایم در ارتباط با جامعه و صنعت کاملاً موفق باشیم.
حضور دانشجویان در صنعت برای کسب تجربه
رضایی در ادامه به دستاوردهای مالی این ارتباط اشاره کرد و گفت: در حداقل یک سال گذشته ما بالغ بر ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیارد تومان قرارداد ارتباط با صنعت داشتهایم که عمدتاً برای پاسخگویی به حل مسائل بخشهایی نظیر صنایع نفت و گاز، صنعت آب، کشاورزی و مسائل مبتلابه جامعه بوده است و تلاش کردهایم به این مسائل پاسخ دهیم و در همین مسیر نیز پیش میرویم.
رضایی با مقایسه نسلهای دانشگاهی، نسلهای اولیه را کاملاً آموزشمحور و دارای ارتباط ضعیف با جامعه دانست و گفت: در مقابل، نسلهای چهار، دانشگاههایی برای جامعه هستند که باید بتوانند همه مسائل جامعه را حل کنند.
مدیر امور فناوری و طرحهای کاربردی دانشگاه شیراز همچنین به یکی از مدلهای متنوع همکاری اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر به دنبال این هستیم که اساتید و دانشجویان بتوانند در حین تحصیل در صنعت حضور داشته باشند و مدیران صنعتی و صنعتگران نیز بتوانند در فرآیند آموزش در دانشگاه مشارکت کنند.
وی افزود: این مدلها در دانشگاه شیراز دنبال میشود و اگرچه هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، اما گامهایی در این راستا برداشته شده است، زیرا این نوع ارتباط یکی از موارد بسیار مهم برای تغییر نسل دانشگاهها محسوب میشود.
ویترین یک ساله پژوهش و فناوری فارس در دانشگاه شیراز
مهدی اسکروچی، مدیر نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و مجری ستاد هفته پژوهش نیز اظهار کرد که نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس در دهه اول آذرماه ۱۴۰۴ در دانشکده مهندسی این دانشگاه برگزار شده است.
وی هدف اصلی این رویداد را نمایش خلاصهای از فعالیتهای پژوهشی و فناورانه استان در طول یک سال گذشته دانست که توسط نهادهای دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی محقق شده است.
اسکروچی تصریح کرد: این نمایشگاه با مشارکت حدود ۸۰ غرفه از ارگانهای مختلف اجرایی، آموزشی و صنعتی استان از جمله جهاد کشاورزی و صمت برپا شده است. این غرفهها نه تنها نتایج تحقیقات یک سال اخیر را ارائه میدهند، بلکه برنامههای آتی آنها را نیز به نمایش میگذارند.
دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز و ساخت دستگاه پیشرفته پایش وضعیت الکتروموتورها
غلامرضا آگاه، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت دستگاهی نوین برای پایش وضعیت الکتروموتورها خبر داد و گفت: این دستگاه با هدف جلوگیری از خرابیهای ناگهانی و توقف خطوط تولید طراحی شده است.
وی در تشریح عملکرد دستگاه توضیح داد: این ابزار توانایی ذخیرهسازی همزمان سه فاز از دادههای جریان و ولتاژ، به همراه دو کانال داده ارتعاشی که به «زبان بدن موتور» معروف است را دارد.
آگاه افزود: دادههای جمعآوری شده از دستگاه به نرمافزار منتقل شده و از طریق پردازش سیگنال، عیوب الکتریکی و مکانیکی موتورها تشخیص داده میشود. این فرآیند مشابه کار پزشک است که برای تشخیص دقیق بیماری، نیاز به نتایج آزمایش دارد.
به گفته آگاه، این تکنولوژی به مدیران صنایع اجازه میدهد تا با شناسایی سریع عیوب، پیش از رسیدن موتور به مرحله خرابی کامل، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
وی افزود: علاوه بر توسعه دستگاه، خدمات پایش وضعیت دورهای برای شرکتها نیز ارائه میشود؛ به این صورت که دادههای موتورها به صورت دورهای (مثلاً هر شش ماه یا یک سال) ثبت و با سوابق قبلی مقایسه میشوند تا روند تغییرات وضعیت موتورها مشخص و امکان برنامهریزی برای تعمیرات فراهم گردد.
تولید بذر مادری و عاری از ویروس
علیاصغر بهزادی، دانشجوی دانشگاه آزاد فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که در حوزه تولید بذرهای مادری فعالیت دارد.
وی ادامه داد: تولیدات ما در این بخش، عاری از ویروس بوده و این مزیت بزرگی محسوب میشود. محصول ما توانایی این را دارد که در مقایسه با نمونههای وارداتی از خارج از کشور، عملکردی با تناژی بالاتر و بهتر ارائه دهد.
بهزادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی افزود: با توجه به هزینههای سرسامآور نهادههای کشاورزی، این دستاورد میتواند برای کشاورزان پیشرو و تولیدکنندگان بذر، بسیار مقرون به صرفه باشد.
