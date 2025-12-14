  1. استانها
  2. فارس
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش آموز کشور در شیراز

برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش آموز کشور در شیراز

شیراز-معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش فارس گفت:درانتهای اردوی ۵روزه انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش‌آموز کشور در شیراز۳۰ورزشکاربرتر انتخاب و به مرحله بعدی اردوی انتخابی راه می‌یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش‌آموز کشور در مجموعه شهید حمزه شیراز، اظهار کرد: اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی هندبال زیر ۱۸ سال با حضور دختران دانش‌آموز از ۳۲ استان کشور در شیراز در حال برگزاری است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: در این اردوی دانش‌آموزی که تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد تعداد ۹۳ دانش‌آموز دختر از سراسر کشور در سالن شهید حمزه شیراز با هم به رقابت می‌پردازند.

حسینی تصریح کرد: در انتهای این اردوی ۵ روزه تعداد ۳۰ ورزشکار دختر دانش‌آموز برتر انتخاب و به مرحله بعدی انتخابی راه می‌یابند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری اردوهای انتخابی در نهایت ۱۴ دانش‌آموز هندبالیست دختر انتخاب و راهی مسابقات بین‌المللی ۲۰۲۶ مقدونیه می‌شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ۴ دانش‌آموز دختر استان فارس نیز در این اردوی انتخابی تیم ملی هندبال حضور دارند.

حسینی گفت: در این اردوی انتخابی در مجموع تعداد ۱۵۰ دانش‌آموز، مربی، سرپرست، داور و …، حضور دارند.

کد خبر 6688614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها