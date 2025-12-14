برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش آموز کشور در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش‌آموز کشور در مجموعه شهید حمزه شیراز، اظهار کرد: اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی هندبال زیر ۱۸ سال با حضور دختران دانش‌آموز از ۳۲ استان کشور در شیراز در حال برگزاری است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: در این اردوی دانش‌آموزی که تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد تعداد ۹۳ دانش‌آموز دختر از سراسر کشور در سالن شهید حمزه شیراز با هم به رقابت می‌پردازند.

حسینی تصریح کرد: در انتهای این اردوی ۵ روزه تعداد ۳۰ ورزشکار دختر دانش‌آموز برتر انتخاب و به مرحله بعدی انتخابی راه می‌یابند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری اردوهای انتخابی در نهایت ۱۴ دانش‌آموز هندبالیست دختر انتخاب و راهی مسابقات بین‌المللی ۲۰۲۶ مقدونیه می‌شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ۴ دانش‌آموز دختر استان فارس نیز در این اردوی انتخابی تیم ملی هندبال حضور دارند.

حسینی گفت: در این اردوی انتخابی در مجموع تعداد ۱۵۰ دانش‌آموز، مربی، سرپرست، داور و …، حضور دارند.