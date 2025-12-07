به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، وضعیت نهاده‌های دامی و نحوه تخصیص ارز وارداتی را نگران‌کننده خواند و خواستار اقدام فوری مجلس و هشدار جدی هیئت‌رئیسه به دولت شد.

وی اظهار داشت: ارز موجود به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یابد و صرف واردات کالاهای غیرضروری از جمله ژیلت می‌شود.

نقدعلی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی برنج که ما نیز با آن موافق نبودیم، وضعیت قیمت برنج مناسب نیست. وضعیت جوجه‌ریزی، مرغداری‌ها و دامداری‌ها از حیث نهاده‌های دامی مناسب نیست و به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ یا دولت باید نسبت به این وزارتخانه تصمیم‌گیری کند، یا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستورکار قرار گیرد تا تکلیف مشخص شود.

وی تأکید کرد: نهاده‌های دامی مرغداری‌ها و دامداری‌ها وضع مناسبی ندارد و مردم از مجلس انتظار اقدام ویژه دارند. در برخی استان‌ها کمترین میزان نهاده دامی هم موجود نیست. دامداران بیش از این توان تحمل کمبود نهاده‌های دامی را ندارند و نمایندگان باید چند ماه آینده را پیش‌بینی کنند، چرا که با روند کنونی، دامپروری کشور در معرض نابودی است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز جوجه‌ها و مرغ‌ها به دلیل نبود نهاده‌های دامی از بدن یکدیگر تغذیه می‌کنند. دامداران بیش از این تحمل ندارند و بازار نیز ظرفیت پذیرش تورم در کالاهای اساسی را ندارد.