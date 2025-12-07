رقابت مستند زوج ایرانی با آثار محیط زیستی جهان در برزیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «از یاد رفته» به کارگردانی سعید نبی و مریم خدیوی، در ادامه حضور موفق در جشنواره های بین‌المللی به عنوان نماینده ایران، این بار به بخش رقابتی بین‌المللی دهمین جشنواره ۲۰۲۵- Planeta.doc در برزیل راه پیدا کرد، بخشی که مهم ترین و برجسته ترین مستندهای محیط زیستی جهان در آن به رقابت می‌پردازند.

در این جشنواره آثار محیط‌زیستی برجسته از سراسر جهان حضور دارند و شبکه های حرفه ای تلویزیونی بین‌المللی مانند National Geographic، Love Nature، Canal Off و Travel Box Brazil که خود تولید کننده و پخش کننده حرفه ای و مطرح مستندهای محیط زیستی در جهان هستند، در رویداد حضور دارند. راه یابی به این رویداد اهمیت حرفه ای ویژه ای برای دیده شدن و اعتبار فیلم‌ها ایجاد می‌کند.

جشنواره طی ماه دسامبر در سینماهای شهرهای ریو دوژانیرو، سائوپائولو و برازیلیا، فلوریانوپولیس، آثار منتخب را اکران کرده و از طریق پلتفرم های رسمی جشنواره یعنی Planetdoc.org و Planetanaescola.com برای مدارس و دانشگاه های سراسر برزیل به‌صورت آنلاین، رایگان و غیرقابل دانلود نمایش داده می‌شوند.

فیلم «از یاد رفته» برای دریافت تندیس و جایزه اصلی نامزدهای بخش بین‌المللی Planeta.doc در رقابت است.

هدف جشنواره PLANETA.doc ایجاد زبانی مشترک میان علم، اقتصاد و هنر و برای تقویت آموزش، آگاهی عمومی و نگاه انسان محور نسبت به محیط زیست است. موضوعات انتخابی جشنواره شامل محیط زیست، اکوسیستم ها، تنوع زیستی، انرژی ‌های تجدید پذیر، نوآوری های پایدار، عدالت اجتماعی و حکمرانی محیطی است.

در بیانیه رسمی جشنواره آمده است: برای مدت ها، اقتصاددانان، فعالان اجتماعی و دانشمندان محیط زیست هر کدام به زبان خود صحبت می‌کردند. اکنون زمان آن رسیده که رشته ها متحد شوند و زبانی مشترک برای توسعه پایدار بسازند.

اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، عرضه و پخش بین‌المللی این فیلم را برعهده دارد.

مستند دراماتیک «از یاد رفته» روایتگر زندگی عبدالکاظم ساکی، قهرمان جهان و پارالمپیک است که در کنار تالاب هورالعظیم زندگی می‌کند و هر روز تلاش می‌کند تا آمادگی جسمانی خود را حفظ کند. سرنوشت حرفه‌ای ساکی شباهت بسیاری به سرنوشت این تالاب دارد.

عوامل اصلی فیلم: تهیه‌کننده: سعید نبی، کارگردان: سعید نبی و مریم خدیوی بروجنی، فیلم‌بردار: مهران فردپور، تدوین: احمد وفایی، صدابردار: حبیب‌الله محمدی، طراحی صدا و صداگذاری: بهروز شهامت، نویسنده: مریم خدیوی. این اثر در شبکه یک سیما تولید و به پخش رسیده است.

سعید نبی و مریم خدیوی پیش از این با مستند «ایستاده با گرگ» موفق به دریافت نشان قهرمان افسانه ای روسیه، نامزدی تندیس پاندای طلایی چین، دیپلم افتخار جشنواره جهانی چین، نامزدی تندیس خورشید طلایی اسپانیا، دیپلم افتخار جشنواره اسپانیا و دو نامزدی از جشنواره های کلکته و دهلی شده بودند.