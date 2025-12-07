  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

شروع پنجمین دوره حمایت از آثار علمی طلاب استعدادهای برتر

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از آغاز پنجمین دوره حمایت از آثار علمی منتشرشده طلاب استعدادهای برتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از آغاز پنجمین دوره حمایت از آثار علمی منتشرشده طلاب استعدادهای برتر خبر داد. این دوره با هدف پشتیبانی از تولیدات پژوهشی طلاب و تشویق آنان به انتشار آثار علمی، ویژه آثاری است که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چاپ یا منتشر شده باشند.

بر اساس اعلام این مرکز، آثار قابل پذیرش در این دوره شامل کتاب، مقالات علمی با رتبه الف (علمی پژوهشی) و مقالات علمی با رتبه ب (علمی ترویجی) است. همچنین نویسنده یا یکی از نویسندگان باید از طلاب استعداد برتر بوده و وضعیت او در پایش سال ۱۴۰۳ در یکی از حالت‌های تمدید، تمدید مشروط یا تعلیق حمایت قرار داشته باشد.

در بخش مدارک مورد نیاز، برای کتاب ارائه تصویر جلد و صفحه شناسنامه، فایل محتوای نهایی، یک نسخه چاپی یا لینک نسخه دیجیتال و در صورت وجود گواهی انتشار الزامی است. برای مقالات نیز تصویر جلد نشریه، صفحه مشخصات، صفحات مقاله، لینک نسخه دیجیتال (در صورت وجود) و گواهی انتشار درخواست شده است.

این طرح تنها شامل مقالات منتشرشده در نشریات دارای رتبه علمی الف یا ب است و مقالات تخصصی، همایشی یا چاپ‌نشده در دایره حمایت قرار نمی‌گیرند.

مهلت ارسال مدارک تا ۵ دی ۱۴۰۴ اعلام شده است. طلاب می‌توانند مستندات خود را از طریق کوثرنت به نام کاربری «حمایت از طلاب استعداد برتر» ارسال کنند. نسخه چاپی کتاب نیز باید به نشانی درج‌شده در پوستر ارسال شود.

کد خبر 6680566
فاطمه علی آبادی

