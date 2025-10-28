  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

رتبه دوم جهانی ایران از نظر انتشار مقاله در زمینه آبیاری و زهکشی

رتبه دوم جهانی ایران از نظر انتشار مقاله در زمینه آبیاری و زهکشی

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که ایران رتبه دوم جهانی را در توسعه علم آبیاری و زهکشی دارد و بیشترین تعداد مقاله در این حوزه را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بر اساس نتایج مطالعه بین‌المللی منتشرشده در مجله معتبر ( Irrigation and Drainage)، مجله رسمی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی ایران رتبه دوم جهانی در توسعه علم آبیاری و زهکشی را در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲ کسب کرده است.

در این ارزیابی، ایران با انتشار ۲۱۵ مقاله علمی پژوهشی، پس از چین و بالاتر از کشورهای هند و آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار گرفت که پژوهشگران دانشگاه تهران با انتشار بیش از ۶۲ مقاله سهم بسزایی در کسب این افتخار داشته‌اند.

این پژوهش که به بررسی ۱۵۱۷ مقاله منتشرشده در مجله Irrigation and Drainage طی ۱۵ سال گذشته پرداخته است، سهم ایران از کل تولید علم این مجله را ۱۴.۲ درصد اعلام کرده است. حضور مؤثر پژوهشگران ایرانی به‌ویژه دانشگاه تهران در نشریه رسمی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) با پیشینه ۷۳ ساله، گواهی روشن بر جایگاه علمی و پژوهشی ایران و دانشگاه تهران در عرصه جهانی است.

رتبه دوم جهانی ایران از نظر انتشار مقاله در زمینه آبیاری و زهکشی

بر اساس این ارزیابی بین‌المللی، دانشگاه تهران با انتشار ۶۲ مقاله به عنوان دومین مؤسسه پژوهشی برتر جهان در مجله «آبیاری و زهکشی» شناخته شده است.

اطلاعات بیشتر در این باره در این لینک قابل دسترسی است.

کد مطلب 6637458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها