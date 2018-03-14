فراخوان دریافت مقاله علوم انسانی توسط نشریه آفاق علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه علمی تخصصی آفاق علوم انسانی آماده دریافت مقاله های حوزه علوم انسانی است.هدف این نشریه فراهم کردن فرصت های بیشتر برای نشر دانش نویسندگان مقالات علمی است. خط مشی نشریه حتی الامکان خودداری از رد مقالات حایز شرایط حداقلی و تلاش برای بهبود مقالات و قدرت نویسندگی نویسندگان از راه داوری های پی در پی و پیشنهاد اصلاحات است.

انتشار این مجله هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت نسخه چاپی است. پس از پذیرفته شدن در فرایند داوری، بابت پذیرش و انتشار هر مقاله مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اخذ می گردد.

برای نویسندگان نامه پذیرش، ایمیل شده و پی دی اف مقالات آن ها همراه با سربرگ مجله در وبسایت قابل دانلود و قابل ارائه می باشد. اگر نویسندگان خواهان دریافت پستی نسخه چاپی مجله باشند بایستی آن را سفارش دهند که هزینه ای حدود ۱۰ هزار تومان برای قیمت روی جلد هر نسخه و ۱۰ هزار تومان برای هزینه پست آن دارد.در هر شماره، یک مقاله به عنوان مقاله برتر معرفی می گردد.

مدت زمان داوری معمولا کم تر از یک هفته است. کسانی که مقالات شان جهت ارایه در مصاحبه های دکتری یا شغلی می باشد این مطلب را در آغاز مقاله قید نمایند تا در روند داوری تسریع گردد.

از دارندگان مدرک دکترای علوم انسانی که رزومه پژوهشی قابل قبولی دارند دعوت می گردد، چنان چه علاقمند به عضویت افتخاری در هیات تحریریه و یا داوران نشریه هستند، رزومه خود را جهت بررسی به آدرس pazhouheshha@gmail.com ارسال نمایند.

رتبه این نشریه از نشریات علمی پژوهشی و ترویجی پایین تر و از رتبه همایش ها و کنفرانس ها بالاتر است. این که برای پایان نامه چه نمره ای به این نشریه تعلق می گیرد و یا اساسا نمره ای بدان تعلق می گیرد یا خیر کاملا بستگی به تصویب معاونت پژوهشی دانشکده دارد.