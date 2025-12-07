هوای ۱۳ شهر خوزستان امروز در وضعیت قرمز و نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۶ آذر نشان می‌دهد که چندین شهر خوزستان درگیر آلودگی شدید و ناسالم هستند.

در این گزارش، شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۶۴، اهواز ۱۶۷، خرمشهر ۱۵۹, شادگان ۱۵۶, کارون ۱۸۵ و ماهشهر ۱۵۸ میکروگرم بر مترمکعب اعلام شده که همگی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجاری ۱۱۱، امیدیه ۱۳۰، بهبهان ۱۳۵، دشت آزادگان ۱۲۹، شوشتر ۱۳۱، ملاثانی ۱۳۵ و هویزه ۱۲۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده که در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ارزیابی می‌شود.

در چنین شرایطی، افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام ورزش یا فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در محیط باز خودداری کنند.

در مقابل، هوای شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول گزارش شده است.