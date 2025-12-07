  1. استانها
  2. قم
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

پیام حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

پیام حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

قم- مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت ۱۶ آذرماه روز گرامیداشت دانشجو پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو به شرح زیر است:

رهبر معظم انقلاب اسلامی
برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامی از جماعت دانشجو این است که فکر می‌کنیم دانشجو یک روشنفکر تمام عیارِ مسلمان است؛ متدیّن است. ۱۳۸۱/۰۹/۰۷

۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور حماسه‌ای سترگ و ماندگار است؛ روزی که جوانان پاک‌باخته و بصیر این سرزمین، در سال ۱۳۳۲ با خون خویش برگ زرینی بر دفتر مقاومت ملت ایران نگاشتند و در برابر استبداد و استکبار جهانی به پاخواستند. این روز، نماد شجاعت، آزادگی و فرهیختگیِ دانشجویانی است که آگاهانه در مسیر استقلال‌خواهی و پاسداری از عزت ملی گام نهادند و پیام بیداری و کرامت را به نسل‌های پس از خود سپردند.

امروز نیز در ادامه راه شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجو و طلبه، هر دو وارثان رسالت معرفت‌گستری‌اند؛ دو جریان ریشه‌دار و مکمل، که هر یک با افق‌نگری، ژرف‌اندیشی و تلاش خستگی‌ناپذیر، در مسیر اعتلای علم، ایمان و اخلاق گام برمی‌دارند. این همراهی، پیوندی مبارک میان حکمت و دانش، و آمیزه‌ای از معنویت اصیل و اندیشه پیشرو است که غایت آن، تعالی معنوی و پیشرفت همه‌جانبه جامعه در راه ایجاد تمدن نوین اسلامی است.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند علم نافع، پژوهش راهبردی، معنویت ژرف و تخصص متعهدانه است؛ نیازمند همت بلندی که با بصیرت اجتماعی، تعهد اخلاقی و روحیه عدالت‌خواهی، در حل مسائل پیچیده جامعه نقش‌آفرین باشند. حوزه‌های علمیه خواهران، تعامل و هم‌افزایی با دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی کشور را نعمتی ارزشمند و فرصتی برای تعمیق فهم دینی، ارتقای آگاهی اجتماعی و گسترش گفتمان علمی و فرهنگی می‌داند.

بی‌تردید، تبادل اندیشه، پژوهش و تجربه میان طلاب و دانشجویان می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی علمی، تقویت عقلانیت دینی و ایجاد پلی استوار میان دانش‌های حوزوی و دانشگاهی باشد؛ پلی که آینده‌ای روشن، رشدیافتَه و پرامید برای ایران عزیز در سایه اطاعت از فرامین ولایت فقیه را رقم خواهد زد.

حوزه‌های علمیه خواهران، ضمن پاسداشت این روز پرافتخار و بزرگداشت مجاهدت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان _ به‌ویژه خواهران دانشجو _ بر استمرار این تعامل مبارک و هم‌افزایی علمی، اخلاقی و فرهنگی تأکید کرده و آن را راهبردی اساسی برای بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی می‌داند.

به امید آنکه با همت والای دانشجویان و طلاب، و با الهام از روحیه ظلم‌ستیزی، حقیقت‌جویی و آزادگیِ شهدای ۱۶ آذر، فردایی تعالی‌یافته، سرافراز و نورانی برای ایران اسلامی رقم بخورد.

کد خبر 6680584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دانشجوی پیام نور IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آقای پزشکیان تو رو خدا بخاطر روز دانشجو هم که شده پیام نور رو منحل یا ادغام کن! از مجازی بودنش و شهریه گزاف پیام پول که هر ترم نجومی میره بالا به خدا دیگه خسته شدیم! اینا تازه فقط گوشه‌ای از هزاران مشکلش هست...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها