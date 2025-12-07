اقامه نماز باران در دامغان؛ مردم امیدوار به بارش رحمت الهی

مجتبی اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نماز طلب باران در مجموعه گردشگری چشمه علی دامغان اقامه شد، ابراز داشت: مردم مؤمن و دیندار منطقه با حضور در این مراسم از خدای متعال طلب باران کردند.

وی با بیان اینکه امام جمعه دامغان اقامه نماز را بر عهده داشته است، افزود: با توجه به تغییر اقلیم و بروز خشکسالی و کمبود منابع آبی دامغان نیازمند به بارش باران است.

رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان بابیان اینکه دعای باران از سنت‌های قدیم ایران است، ابراز داشت: مردم دامغان نیز از دیرباز نسبت به برگزاری این مراسم توجه خاص داشته و دارند.

اکبر پور با بیان اینکه چشمه علی دامغان نیز این بار میزبان اهالی طبیعت و تاریخ بود، تصریح کرد: این محوطه تاریخی از جاذبه‌های گردشگری دامغان همواره میزبان گردشگران بسیاری است.

وی با بیان اینکه چشمه علی ۳۵ کیلومتری شمال دامغان قرار دارد، افزود: این منطقه یکی از تفرجگاه‌های مهم دامغان به شمار می‌رود که وجود آن دارای اهمیت بسیاری است.