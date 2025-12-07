  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

اقامه نماز باران در دامغان؛ مردم امیدوار به بارش رحمت الهی

دامغان- رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان از اقامه نماز باران در مجموعه تاریخی چشمه علی خبر داد و گفت: مردم دیندار دامغان با حضور در این مراسم چشم انتظار و امیدوار به بارش رحمت الهی هستند.

مجتبی اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نماز طلب باران در مجموعه گردشگری چشمه علی دامغان اقامه شد، ابراز داشت: مردم مؤمن و دیندار منطقه با حضور در این مراسم از خدای متعال طلب باران کردند.

وی با بیان اینکه امام جمعه دامغان اقامه نماز را بر عهده داشته است، افزود: با توجه به تغییر اقلیم و بروز خشکسالی و کمبود منابع آبی دامغان نیازمند به بارش باران است.

رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان بابیان اینکه دعای باران از سنت‌های قدیم ایران است، ابراز داشت: مردم دامغان نیز از دیرباز نسبت به برگزاری این مراسم توجه خاص داشته و دارند.

اکبر پور با بیان اینکه چشمه علی دامغان نیز این بار میزبان اهالی طبیعت و تاریخ بود، تصریح کرد: این محوطه تاریخی از جاذبه‌های گردشگری دامغان همواره میزبان گردشگران بسیاری است.

وی با بیان اینکه چشمه علی ۳۵ کیلومتری شمال دامغان قرار دارد، افزود: این منطقه یکی از تفرجگاه‌های مهم دامغان به شمار می‌رود که وجود آن دارای اهمیت بسیاری است.

