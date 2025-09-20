  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

عملیات مرمت و استحکام بخشی گنبد زنگوله دامغان آغاز شد

دامغان- رئیس میراث فرهنگی و گردشگری دامغان از عملیات مرمت و استحکام بخشی گنبد زنگوله دامغان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام پیشگیری از فرسایش بنای تاریخی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبر پور عصر شنبه در بازدید از آثار تاریخی دامغان با بیان اینکه مرمت گنبد زنگوله این شهر در دست اجرا است، ابراز داشت: با توجه به فرسایش بنا این اقدام قدمی در راستای پیشگیری از تخریب است.

وی با بیان اینکه قدمت این بنا به سده هفتم هجری قمری بر می‌گردد، افزود: برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل بنا مرمت آن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان با بیان اینکه لایه‌های فرسوده برچیده می‌شود، ابراز داشت: پس از آماده سازی سطوح اصلاح کار با مصالح همگون انجام خواهد گرفت.

اکبر پور با تاکید بر اینکه ایجاد پایداری گنبد بسیار حیاتی است، تصریح کرد: به این منظور کار مرمت برای جلوگیری از آسیب به بخش‌های فوقانی بنا اجرا می‌شود.

وی افزود: در ادامه کار اجرای اندود جدید کاهگل روی جداره‌ها، درزها و بقایای گنبد برای استحکام بخشی و ایجاد عایق برابر تغییرات جوی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بنای تاریخی گنبد زنگوله دامغان با شماره ۶۵۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

