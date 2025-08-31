برج و باروی تاریخی دامغان مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبرپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در جوار برج و باوری تاریخی دامغان از مرمت این اثر قدیمی و تاریخی خبر داد و ابراز کرد: حفاظت و استحکام‌بخشی دو هدف این فاز مرمت بناهای تاریخی است.

وی با بیان اینکه این بنا طی گذر زمان آسیب‌هایی دیده است، افزود: مرمت اساسی و استحکام‌بخشی به بخش‌هایی از دیوار است که در طول سالیان دچار فرسایش شدید شده‌اند، موضوع این عملیات عمرانی است.

رئیس میراث فرهنگی دامغان با بیان اینکه برج و باروی تاریخی دامغان یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و هویتی شهرستان محسوب می‌شود، گفت: شکاف‌هایی در پی بارش باران و فرسایش بادی در این بنا ایجاد شده که مورد مرمت قرار می‌گیرد.

اکبر پور با بیان اینکه مرمت جدید این بنای تاریخی کمک می‌کند تا استحکام بیشتری در جدارها و دیوارها شکل گیرد، بیان کرد: احیای جلوه تاریخی شهر دامغان و جذب گردشگران علاقه‌مند به میراث‌فرهنگی هدف از این طرح است.