به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی دربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهارباغ ضمن دعوت به تقوای الهی، خانواده را مهم‌ترین بستر تربیت و سلامت اخلاقی جامعه دانست و با اشاره به آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص)، احترام به همسر و فرزندان را نشانه کرامت انسانی عنوان کرد.

وی بابیان اینکه مراقبت از خانواده تنها به تأمین مادی محدود نمی‌شود، افزود: آرامش معنوی، محبت، توجه و احترام در خانواده، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی دارد.

خطیب جمعه چهارباغ در ادامه به‌ضرورت توجه متقابل همسران اشاره کرد و گفت: سپاسگزاری مردان از زحمات همسران و حفظ حرمت مرد توسط بانوان، دو کلید مهم برای استحکام خانواده است.

دربانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: تورم افسارگسیخته و سختی تأمین نیازهای اولیه، به یک تهدید جدی برای انسجام اجتماعی تبدیل‌شده است و باید برای آن چاره اساسی اندیشید.

وی با اشاره به سه روایت دروغینی که به گفته او دشمنان برای ایجاد یأس در جامعه تبلیغ می‌کنند شامل سیاه نمایی آینده، القای ناکارآمدی و ادعای فساد سیستماتیک، گفت: جامعه نباید ناقل این روایت‌ها شود، اما این موضوع مانع مطالبه گری جدی از دولت برای کنترل‌گرانی نیست.

امام‌جمعه چهارباغ سپس به موضوع قیمت بنزین پرداخت و با ارائه تحلیلی از هزینه تولید و توزیع سوخت تصریح کرد: اختلاف زیاد قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه باعث تشدید قاچاق و فشار بر منابع کشور شده است.

به گفته دربانی، دولت روزانه رقم سنگینی را برای یارانه بنزین پرداخت می‌کند که تبعات اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

وی در خاتمه با تأکید بر اینکه مردم از گرانی مایحتاج زندگی آسیب‌دیده‌اند، افزود: ما انتقاد و مطالبه داریم اما اجازه نخواهیم داد اغتشاش‌گران از مشکلات معیشتی مردم برای ضربه زدن به انقلاب سوءاستفاده کنند.