ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ و المپیاد علمی دانشجویی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی اظهار کرد: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵و سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز یکشنبه ۱۶ آذر آغاز شده است و یکشنبه ۲۳ آذر پایان می‌پذیرد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

محمدی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه آموزش رایگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.

محمدی افزود: پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیر روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) مانند سال‌های گذشته می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام و شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، قبولی قبلی آنان لغو خواهد شد و باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، در یکی از روزهای پنجشنبه ۱۷ و یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.