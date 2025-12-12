چه کسانی نمی توانند در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.

این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته شدگان دوره روزانه در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵ از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

ضمن اینکه متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان دوره های غیرروزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های غیر از روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران،) می توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام و شرکت کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام می‌گیرد.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام می‌شود، متقاضیان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب گزینه خرید «سریال ثبت نام» آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، اقدام کنند.

افرادی که متقاضی شرکت در مجموعه امتحانی اوّل و دوم (اصلی و شناور) هستند باید دو شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی اوّل و یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی دوم).

متقاضیانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن، لازم است در زمان انتخاب رشته (هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۵) نسبت به اعلام علاقمندی خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.