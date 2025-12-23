بیش از ۵۵۲ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردند

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شد و پس از تمدید داوطلبان تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند در این آزمون ثبت نام کنند.

کریمیان یادآور شد: در مجموع بیش از ۵۵۲ هزار نفر برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد بیش از ۲۳ هزار نفر متقاضی رشته‌های شناور شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته که در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است پس از برگزاری آزمون، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه در خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام و انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در خرداد ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.