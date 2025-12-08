جزئیات شرایط ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵؛ اعلام هزینه ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشتههای دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام میگیرد.
کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
پس از برگزاری آزمون، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام میشود. انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته هفته آخر خرداد ماه ۱۴۰۵ انجام میشود و نتایج نهایی هفته آخر مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.
شرایط عمومی:
الف) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب) التزام نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).
تبصره: اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.
ج) نداشتن سابقه عضویت در گروههای محارب و عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.
تبصره: در صورتی که متقاضی سابقه عضویت در گروههای محارب یا سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.
د) عدم احراز فساد اخلاقی.
ه) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.
شرایط اختصاصی:
الف) داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفهای یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی (با فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که مدرک مذکور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
در ضمن در صورت قبولی در رشتههایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز میشود به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ ثبت نام و ادامه تحصیل بلامانع است.
فارغ التحصیلان و دانشجویان رشتههای گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور، منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و در صورت قبولی جهت ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این صورت عواقب مترتب بر آن به عهده شخص متقاضی خواهد بود.
فارغ التحصیلان و دانشجویان رشتههای دبیری باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی وزارت آموزش و پرورش را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولی در دانشگاه، ارائه کنند. همچنین در صورت قبولی باید مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.
متقاضیان شاغل در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام، موافقت کتبی محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند.
دارندگان مدارک تحصیلی معادل لازم است حائز شرایط «آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر» باشند. تمامی موارد به این دسته از افراد در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.
بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ به تاریخ ۱۳۸۳.۰۷.۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان، فضلا و طلاب حوزههای علمیه که بر اساس مدرک صادر شده از سوی مراکز فوق، دوره سطح ۲ را گذراندهاند یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل میشوند، منحصراً میتوانند در هر یک از مجموعههای امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی، ادامه تحصیل دهند.
درضمن این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر شده است در اختیار داشته باشند.
دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ به بعد فارغ التحصیل شدهاند، در صورتیکه معدل آنان کمتر از ۱۲ باشد، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچیک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمیکند.
بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۱۴۰۳.۰۶.۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.
این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.
همچنین همه پذیرفته شدگان دوره روزانه در سال ۱۴۰۳ و قبل از آنکه در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵ ا ز دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.
یادآور میشود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
پذیرفته شدگان دورههای غیرروزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای غیر از روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران)، میتوانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام و شرکت کنند.
این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.
هزینههای ثبت نام و نحوه پرداخت آن
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام میشود، متقاضیان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب گزینه خرید «سریال ثبت نام» آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، اقدام کنند.
افرادی که متقاضی شرکت در مجموعه امتحانی اوّل و دوم (اصلی و شناور) هستند باید دو شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی اوّل و یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی دوم).
متقاضیانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن، لازم است در زمان انتخاب رشته (هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۵) نسبت به اعلام علاقمندی خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت میکنند.
