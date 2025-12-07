خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه: «زندگی با آیه‌ها» امروز دیگر یک عنوان مناسبتی یا برنامه محدود آموزشی نیست؛ به تدریج به یک جریان فرهنگی فراگیر در میان نسل جدید تبدیل شده است. گستره مخاطبان این طرح در سال گذشته که از مرز یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز عبور کرد نشان می‌دهد که با یک فعالیت مقطعی روبه‌رو نیستیم، بلکه با مدلی نو برای پیوند مفاهیم قرآنی با سبک زندگی نوجوانان مواجهیم.

این طرح طی دو سال اخیر با توسعه ابزارهای متنوع، از مسابقات سراسری و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا نرم‌افزارهای هوشمند، سامانه‌های تعاملی و دوره‌های توانمندسازی معلمان، به تدریج نقشه راه خود را تکمیل کرده است. هر کدام از این بخش‌ها نقش مشخصی داشته‌اند: مسابقات برای ایجاد انگیزه و رقابت سالم، شبکه‌های اجتماعی برای استمرار ارتباط روزانه، نرم‌افزارهای هوشمند برای یادگیری فردمحور، و آموزش معلمان برای تعمیق اثرگذاری در مدرسه.

پیشرفت «زندگی با آیه‌ها» تنها در تعداد مخاطبان خلاصه نمی‌شود. این طرح در واقع مدل جدیدی از آموزش معارف قرآنی را ارائه کرده؛ مدلی که به جای ارائه‌های مستقیم و صرفاً درسی، بر تجربه‌ورزی، فعالیت گروهی، چالش‌های هفتگی، روایت‌گری و کاربردهای شخصی آیات در زندگی روزمره تکیه دارد. همین ترکیب باعث شده نوجوانان احساس کنند قرآن نه یک متن دوردست، بلکه ابزاری برای فهم بهتر مسائل روزمره است.

مشارکت بیش از یک و نیم میلیون دانش‌آموز

امیرحسین قزل‌ایاغ، مسئول دبیرخانه زندگی با آیه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق آماری که آموزش و پرورش ارائه کرد، مجموعه شرکت‌کنندگان یکتا (یونیک) زندگی با آیه‌ها در فضای نوجوان و دانش‌آموزی حدود یک و نیم میلیون نفر در سال گذشته بوده است گفت: در طول سال نیز طراحی‌هایی انجام شد تا برخی از این دانش‌آموزان ارتباط و همکاری خود را از طریق کانال‌هایی مانند «شاد» و نرم‌افزارهایی نظیر «آیه‌کویئز» و «آیلیگ» حفظ کنند. همچنین در طرح ملی مسابقات بسیج که در ایام تابستان و اوقات فراغت دانش‌آموزان برگزار شد، بیش از یک و نیم میلیون دانش‌آموز شرکت کردند. محتوای اصلی و اولیه این مسابقات، آیات منتخب طرح زندگی با آیه‌ها بود و به این ترتیب، این طرح توانست به‌صورت میدانی ارتباط خود را با دانش‌آموزان حفظ کند.

وی افزود: علاوه بر برنامه‌های ماه رمضان، در تابستان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه این طرح به دانش‌آموزان کودک و نوجوان، طراحی‌های متعددی در شبکه شاد انجام گرفت. دبیرخانه‌زندگی با آیه‌ها بخشی مجزا را برای تعامل با فضای دانش‌آموزی و کودک و نوجوان ایجاد کرد. این بخش، جنبه‌های مختلف ارتباط‌گیری را بررسی و برنامه‌ریزی کرد؛ از جمله تعامل با اولیای دانش‌آموزان، خود نوجوانان و معلمان آنها.

قزل‌ایاغ با بیان اینکه برای امسال نیز طراحی‌های جدی‌تری در نظر گرفته شده است عنوان کرد: سال گذشته توانستیم مطالب ۳۰ آیه اصلی را به جمعی حدود ۶۰۰ هزار معلم که در طرح ضمن‌خدمت آموزش و پرورش شرکت کرده بودند، برسانیم. از این تعداد، حدود ۵۲۵ هزار نفر در آزمون نهایی شرکت کردند و نمره قبولی را اخذ کردند. بر همین اساس، ارتباط اولیه با معلمان برقرار شد و آن‌ها با طرح زندگی با آیه‌ها آشنا شدند. همچنین معاونت‌های مختلف آموزش و پرورش، به‌ویژه معاونت پرورشی، تلاش ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی به معلمان و دانش‌آموزان انجام داد تا بتوان بیش از پیش از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.



همکاری‌های راهبردی در طرح زندگی با آیه‌ها

مسئول دبیرخانه زندگی با آیه‌ها ادامه داد: این طرح با همکاری‌های گسترده نهادهای مختلف به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام شد. همان‌طور که در سال گذشته ارتباط‌مان با آموزش و پرورش بیش از پیش گسترش پیدا کرد، معاونت پرورشی در کنار سایر معاونت‌ها ارتباط ویژه و مستقیمی با زندگی با آیه‌ها برقرار کرده است. یکی از اتفاقات برجسته در این زمینه، برگزاری مسابقه‌ای در اپلیکیشن آیه‌کوئیز بود که در فضای دانش‌آموزی به‌عنوان مرحله تست انجام شد. این تجربه موفق باعث شد نرم‌افزار دیگری به نام «آیلیگ» تولید و راه‌اندازی شود که توسط وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه زندگی با آیه‌ها طراحی شده و از آن رونمایی شد. این نرم‌افزار در مراسم رونمایی توسط علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به‌عنوان یک کار ملی ویژه معرفی شد.

وی افزود: پس از رونمایی از آیلیگ، در مرحله دوم ارتباط با تمام مجموعه‌های پرورشی و دارالقرآن کل کشور و رابطین حفظ برقرار شد تا آن‌ها به‌عنوان سفیران این برنامه در آموزش و پرورش عمل کنند. در ادامه با روحانیون طرح امین و معلمین کتب درسی مخصوصاً قرآن در حال گفت‌گو هستیم. علاوه بر این، در حال حاضر برای ماه مبارک رمضان، جلسات پرفشار هفتگی با آموزش و پرورش داریم تا گام‌های بعدی طرح در این فضا به‌طور مؤثرتر برداشته شود.

قزل‌ایاغ با اشاره به ایکه برای ماه مبارک رمضان، برنامه‌های مختلفی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است ادامه داد: از جمله این برنامه‌ها، شکل‌گیری محافل دانش‌آموزی ویژه در مدارس است که در آن‌ها محتواهای منتخب طرح زندگی با آیه‌ها به نمایش در خواهد آمد. همچنین قرار است برنامه‌ای مستقیم و زنده از داخل فضای شاد برای دانش‌آموزان برگزار شود.



همکاری با کانون پرورش فکری و شبکه‌های تلویزیونی

مسئول دبیرخانه زندگی با آیه‌ها در ادامه تصریح کرد: در کنار طرح‌های دیگر، ارتباط با مجموعه‌های بازی‌ساز نیز در حال انجام است و در حال طراحی بازی‌هایی هستیم که به کانون پرورش فکری تحویل داده شوند تا دانش‌آموزان از آن‌ها بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، در حال گفت‌وگویم تا با شبکه پویا و نهال امید، برنامه‌هایی همچون «سر سفره خدا»، «کتاب شیرین»، «بازی ویزیون»، «جشن فرشته‌ها» و مسابقات متنوع دیگری برگزار کنیم. این همکاری‌ها باعث می‌شود پیوندی میان شاد، آموزش و پرورش، آیلیگ، صدا و سیما و دبیرخانه زندگی با آیه‌ها برقرار شود و فضای عمومی دانش‌آموزان و نوجوانان بیشتر درگیر قرآن و مفاهیم قرآنی شود. آموزش و پرورش متعهد شده است که از تمام ظرفیت‌های مجازی خود برای تبلیغ طرح زندگی با آیه‌ها استفاده کند و دسترسی دانش‌آموزان به تولیدات رسانه‌ای ارزشمند را تسهیل نماید.

وی افزود: برای اینکه فضای تسهیل‌تری برای دانش‌آموزان ایجاد کنیم، به‌جای ۳۰ فراز آیه‌ای که برای ماه رمضان در نظر داشتیم، ۱۰ آیه منتخب را برای سنین دبستان و ۱۵ آیه منتخب از همان ۳۰ آیه را برای سنین متوسطه اول در نظر گرفتیم تا حجم کمتری داشته باشد و دانش‌آموزان بتوانند عمیق‌تر با محتوای آن‌ها آشنا شوند.

قزل‌ایاغ در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تمام دستاوردهای سال گذشته و رکوردهایی که در آن سال به‌دست آوردیم، امسال دوباره و با کیفیت بالاتر تکرار شود. برخی ظرفیت‌ها که سال گذشته استفاده نشد، امسال با دقت بیشتری بهره‌برداری خواهد شد. در این راستا، برنامه‌هایی ویژه برای ادامه و توسعه این مسیر در نظر گرفته‌ایم.