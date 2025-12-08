به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مولانا عبدالله محمد درف، وزیر دادگستری سودان، کشور امارات را به ایفای نقش کارکردی در خدمت منافع قدرتهای بینالمللی متهم کرد که به دنبال تسلط بر ثروتهای سودان و نفوذ در قاره آفریقا هستند.
درف تأکید کرد که نیروهای مسلح سودان موفق شدهاند حدود ۸۰% از خاک سودان را تحت کنترل خود بگیرند و بقایای شبه نظامیان مسلح دیگر در اکثر مناطق سودان نفوذی ندارند.
این وزیر سودانی جنایات شبه نظامیان واکنش سریع در شهرهایی مانند فاشر و الجنینه را «فراتر از تصور» توصیف و تأکید کرد که دولت قبل از تحویل کامل سلاحهای این شبهنظامیان، با آنها مذاکره نخواهد کرد و مردم سودان به دلیل سابقه خونین و نقض حقوق غیرنظامیان توسط آنها، هیچ گونه حضور سیاسی یا نظامی آنها را نخواهند پذیرفت.
درف اشاره کرد که سودان از سوی برخی کشورهای منطقهای و در رأس آنها امارات و چاد، از پشت خنجر خورده است. جهان عرب و جامعه بینالمللی نیز از پاسخگو کردن شبهنظامیان مسلح در قبال جنایاتشان غافل شده اند.
وی افزود که مصر نقش مثبتی در حمایت از وحدت سودان تحت رهبری نیروهای مسلح آن ایفا کرده است و عربستان سعودی با همکاری آمریکا، ابتکار صلح را دنبال میکنند و دولت سودان با این تلاشها به طور مثبت برخورد میکند به امید دستیابی به صلح واقعی در سودان متحد است.
سودان از اواسط سال ۲۰۲۳ شاهد درگیری مسلحانه گستردهای بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع بوده است که منجر به آوارگی صدها هزار غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساختها در مناطقی مانند فاشر، الجنینة، خارطوم و ام درمان شده است.
دولت سودان انتقادات شدیدی را متوجه نقش امارات در این بحران کرده و آن را عاملی برای بیثباتی در کشور و تلاش برای بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به نفع نفوذ منطقهای و بینالمللی دانسته است. خارطوم همچنین برخی دیگر از کشورهای منطقهای را به تلاش برای دخالت در امور داخلی سودان و مانعتراشی برای دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز متهم کرده است.
