به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز ساعتی پیش گزارش داد که نظامیان در کشور بنین از طریق تلویزیون ملی آن اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند.

در ادامه کودتاهای نظامی در غرب آفریقا، آسوشیتدپرس اعلام کرد که گروهی از نظامیان کشور «بنین» با حضور در تلویزیون ملی این کشور با کودتایی آشکار رسماً انحلال دولت و تمام نهادهای دولتی و برکناری رئیس‌جمهور را اعلام کردند.

این گروه نظامی خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» اعلام کردند.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

هنوز از سرنوشت «پاتریس تالون» رئیس‌جمهور جمهوری بنین خبری منتشر نشده است.

ورود خودروهای زرهی و نظامی ارتش بنین به خیابان‌های اصلی شهر «کوتونو» با اینکه برخی گزارش‌های غیررسمی از شکست کودتا در بنین خبر می‌دهند، برخی رسانه‌های محلی تصاویری از ورود خودروهای زرهی در خیابان‌های شهر «کوتونو» بزرگترین شهر بنین منتشر کردند. مشخص نیست این خودروهای زرهی متعلق کودتاچیان هستند یا نظامیان وفادار به رئیس‌جمهور بنین.

کودتا در بنین شکست خورد

وزیر خارجه دولت بنین در گفتگو با رویترز مدعی شد: گروهی از نظامیان دست به کودتا زدند ولی این کودتا شکست خورد؛ بخش زیادی از ارتش و گارد ملی به دولت وفادار ماندند و اکنون اوضاع تحت کنترل است.