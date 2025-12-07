۷۰ نیروگاه خورشیدی در خوزستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش ازظهر امروز یکشنبه در همایش ملی «سفیران بهسازی انرژی» گفت: در دوره فعلی استفاده از ظرفیت بانوان افزایش یافته که این امر نه یک کار شاق، بلکه نتیجه توانمندیها و قابلیتهای ارزشمند آنان است که باید بیش از پیش شناسانده و به کار گرفته شود.
وی با اشاره به رشد قابل توجه بانوان استان خوزستان در عرصههای علمی، تحصیلی، کاری و مدیریتی افزود: وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری، پیگیری، دقت و انضباط از مؤلفههای شاخص مدیریتی در بین بانوان است. ما باید تلاش کنیم تا بیش از پیش از ظرفیت زنان در عرصههای مختلف بهره ببریم.
موالیزاده اصلیترین راه جبران کمبود تولید را توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی عنوان کرد و از توافق با منابع طبیعی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در ۷۰ نقطه استان خبر داد و گفت: قرار بر این شد که در هر یک از این نقاط، یک نیروگاه سه مگاواتی احداث شود که در مجموع ۲۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان از این طریق افزوده خواهد شد. نصب این پنلها نیازمند ۱.۵ هکتار زمین به ازای هر مگاوات و رعایت زاویه صحیح تابش خورشید است.
استاندار خوزستان، مدیریت مصرف انرژی را موضوعی جدی در جامعه خواند و با اشاره به آمار خاموشیهای سال گذشته تصریح کرد: سهمیه خاموشی برق خانگی استان سال گذشته ۱۱۰۰ مگاوات بود که ۵۰۰ مگاوات آن مربوط به مصارف خانگی میشد. با پیگیریهای انجامشده، در یک مقطع موفق شدیم این رقم را تقریباً به نصف کاهش دهیم، اما به دلیل بروز مشکلات فنی در شبکه، دوباره به وضعیت اول بازگشتیم.
وی تاکید کرد: هدف، ایجاد شرایط سخت برای خانوادهها در گرمای طاقتفرسای خوزستان نیست، اما میتوان با اقداماتی معقول مانند تنظیم دمای کولرها روی اعداد متعادل ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کرد که این مدیریت به عهده خانوادههاست.
استاندار خوزستان با اشاره به کاهش تولید نیروگاههای آبی به دلیل خشکسالی، خاطرنشان کرد: باید به سمت انرژیهای نو حرکت کنیم. طراحی برنامهای که نسل جوان و نوجوان را وارد این مقوله میکند، بسیار ارزشمند است و باید با کمک آموزش و پرورش کار فرهنگسازی را از پایه انجام دهیم. نمونه عینی این فرهنگ، اقدام عملی رئیسجمهور محترم، در خاموش کردن چراغهای اضافی در روشنایی روز طی بازدید از استان بود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر بتوانیم طراحی ساختمانها را به گونهای تغییر دهیم که از نور طبیعی بیشتر استفاده شود و از لامپهای کممصرف بهره ببریم، تأثیر بسزایی خواهد داشت. مسیر اصلی، افزایش تولید برق در کشور از طریق توسعه نیروگاهها و اورهال نیروگاههای موجود و از سوی دیگر، مدیریت مصرف است.
