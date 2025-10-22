طلوع آفتاب بر ناترازی انرژی؛ خوزستان مهد جدید خورشیدِ درآمدزا

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: در حالی که ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی برق کشور در اوج مصرف تابستان، زنگ خطر را به صدا درآورد، دولت و بسیج سازندگی، گسترش نیروگاههای خورشیدی خانگی را به عنوان یک راهکار دو جانبه در دستور کار قرار دادهاند. این طرح امنیت انرژی را افزایش میدهد و با تضمین خرید ۲۰ ساله برق توسط وزارت نیرو و اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، فقر انرژی را در مناطق کم برخوردار به فرصتی برای تولید ثروت تبدیل کرده است. از آغاز به کار طرح تاکنون، دو هزار و ۵۵۰ مگاوات انرژی پاک وارد مدار شده که سهم خورشیدیها دو هزار مگاوات است و در خط مقدم این جبهه جدید، روستاییان خوزستانی با نصب پنلهای خورشیدی، هم چراغ خانهشان را روشن کردهاند و هم جیبشان را پر.
حکایت علی و قدرت خورشید
علی، مردی ۳۱ ساله، کنار خانه سادهاش در یکی از روستاهای خوزستان ایستاده است. دستانش که عمری به کار در زمین عادت کردهاند حالا به کابلها و پنلهای خورشیدی اشاره میکنند که درخشش آفتاب سوزان جنوب را رام کرده و آن را به نیرویی حیاتی و اقتصادی بدل ساختهاند. خوزستان با آفتاب تند و تیزی که میسوزاند و مصرف کولر را تا سقف بالا میبرد، همیشه با چالش کمبود برق مواجه بوده است اما برای علی، این آفتاب دیگر چالش نیست؛ یک شریک تجاری است.
او به تسهیلاتی که بسیج سازندگی برای نصب این نیروگاههای خانگی فراهم کرده اشاره میکند و میگوید: بسیج تسهیلاتی به ما پرداخت کرد که توانستیم این همه پنل را نصب کنیم. هر چقدر درآمد دارم از پنلها، قسطهایم را پرداخت میکنم. راحت و بدون اینکه هزینه جدیدی به بنده اضافه شود.
کمی دورتر در زمین آبا و اجدادی، کوروش ۲۶ ساله، نگاهش به ردیفهای منظم پنلهای خورشیدی است که در معرض تابش آفتاب، برق تولید میکنند. کوروش که تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده، این زمین را به جای کشاورزی سنتی به یک مزرعه تولید انرژی تبدیل کرده است. او در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: پدر و پدربزرگم در این زمین گندم میکاشتند اما حالا ما برق هم میکاریم و برداشت میکنیم. گرمای خوزستان که همیشه چالش بود، امروز تبدیل به سرمایه شده است.
وی با اشاره به اینکه این پنلها نیاز به نگهداری زیادی ندارند، این شغل جدید را با آرامش و درآمد بالا مقایسه میکند.
این تغییر نگاه از مصرفکننده صرف به تولیدکننده فعال، قصهای است که در سایه سیاستهای جدید انرژی کشور در حال تکرار است. داستان علی و کوروش صرفاً یک استثنا نیست بلکه نمادی از برنامهای جامع برای استفاده از ظرفیتهای پنهان مردم و طبیعت ایران در جهت فائق آمدن بر یکی از بزرگترین مشکلات زیرساختی کشور یعنی ناترازی انرژی است. پروژهای که هدفش تولید برق در کنار توانمندسازی اقتصادی مردم و محو تدریجی فقر انرژی است.
زنگ خطر ۱۷ هزار مگاواتی
چالش ناترازی انرژی در ایران به ویژه در ماههای گرم سال، ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است. بنا به آمار رسمی در سال گذشته کشور با کمبود حیرتانگیز ۱۷ هزار مگاواتی برق مواجه بود که این موضوع خاموشیهای گسترده و زیانهای اقتصادی کلانی را به همراه داشت. دولت برای مقابله با این بحران، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در رأس برنامههای خود قرار داده و هدفگذاری کرده است که ۱۰ هزار مگاوات از کمبود برق از طریق پنلهای خورشیدی تأمین میشود.
برق خورشیدی به سادگی، انرژی تابشی خورشید را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. این فرایند بدون نیاز به سوختهای فسیلی، بدون آلودگی و با کمترین استهلاک صورت میگیرد. در همین چهارچوب، تاکنون دو هزار و ۵۵۰ مگاوات تولید انرژی پاک در کشور صورت گرفته است که از این میزان دو هزار مگاوات آن سهم انرژی خورشیدی است. این میزان تولید، هرچند قدمی بزرگ است اما تا رسیدن به هدف ۱۰ هزار مگاواتی راه درازی در پیش است. طبق برنامه وزارت نیرو، قرار است هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار شود تا آهنگ جبران ناترازی شتاب بیشتری بگیرد.
فرصتی دو سر برد
استان خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و شدت تابش خورشید یکی از بهینهترین مناطق کشور برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی به شمار میرود. شدت و طول مدت آفتاب در این استان به قدری بالاست که نصب نیروگاههای خورشیدی به سرعت به بازگشت سرمایه و درآمدزایی بالا میانجامد. این مزیت طبیعی با طرحهای حمایتی گره خورده است تا یک فرصت دو سر برد برای دولت و مردم ایجاد شود.
حسن طالقانی، مجری انرژیهای خورشیدی در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر بر جذابیتهای اقتصادی این طرح تأکید میکند و میگوید: با توجه به اینکه جذابیتپذیری این نوع سرمایهگذاری با خرید تضمینی ۲۰ ساله وزارت نیرو انجام میشود و بازگشت سرمایه به صورت چهار سال انجام میگیرد، افراد میتوانند با اطمینان خاطر سرمایهگذاری کنند.
این تضمین خرید بلندمدت، ریسک سرمایهگذاری را برای مردم و بخش خصوصی به حداقل میرساند و اطمینان میدهد که برق تولیدی آنها یک مشتری ثابت و مطمئن (وزارت نیرو) دارد. در همین راستا، بسیج سازندگی خوزستان تاکنون ۱۷۰ نیروگاه خانگی در مناطق کم برخوردار نصب کرده و قصد دارد این تعداد را تا پایان سال به ۵۰۰ عدد برساند.
تسهیلات و آموزش از سوی بسیج سازندگی
بسیج سازندگی خوزستان به عنوان محور این طرح، تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند ورود مردم به حوزه تولید برق به کار بسته است.
حسین برمکی، دبیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره میگوید: ما در چندین شهرستان شروع کردیم. تعداد بسیار خوبی نصب شده که امسال برنامه داریم این تعداد را به ۵۰۰ عدد برسانیم.
وی اضافه میکند: استان خوزستان شرایط مناسب و بهینهای برای نصب پنلهای خورشیدی درآمدزا دارد و افراد میتوانند بدون صرف هزینه اولیه و با دریافت تسهیلات، هم برق تولیدی را به اداره برق بفروشند و هم اقساط وام دریافتی را پرداخت کنند چرا که نصب و راهاندازی نیروگاههای خانگی به شکل رایگان توسط سازندگی صورت میگیرد.
سید اسلام موسوی، فرمانده سازمان بسیج سازندگی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح گامهای عملیاتی این طرح ملی در استان بر فراهمسازی زیرساختهای آموزشی و مالی تأکید ویژه دارد.
وی اظهار کرد: افرادی که میخواهند در زمینه پنل خورشیدی ورود پیدا بکنند، فقط کافی است ثبتنام کنند. این طرح در واقع یک فرصت طلایی است که به سرعت و با حمایت کامل ما امکانپذیر میشود.
فرمانده سازمان بسیج سازندگی خوزستان در ادامه افزود: تعهد ما این است که فرآیند را برای مردم حداکثر تسهیل کنیم. به همین منظور در یک فرصت بسیار کوتاه هم آموزشهای فنی لازم برای نگهداری و بهرهبرداری از این نیروگاههای کوچک را ارائه میدهیم و هم اعتبار لازم را تأمین میکنیم.
وی تصریح کرد: این پشتیبانی آموزشی، اطمینان خاطر مردم را برای مدیریت فنی سامانههای خورشیدی افزایش میدهد.
موسوی گفت: برای اینکه افراد توان خرید تجهیزات استاندارد را داشته باشند، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به آنها اختصاص میدهیم. این اعتبار، امکان خرید مستقیم پنلها از شرکت تولید کننده و شروع فرآیند درآمدزایی را فراهم میآورد.
طبق آمار، این اقدامات حمایتی مؤثر بوده و در مهر ماه ۱۴۰۴، برق ۱۴۵ هزار خانوار در ۱۲ استان کشور توسط پنلهای خورشیدی خانگی تأمین شده است که نشاندهنده موفقیت نسبی طرح است.
روشنایی دائمی و اقتصاد مقاومتی
گسترش نیروگاههای خورشیدی خانگی در خوزستان و سایر نقاط کشور یک اقدام صرفاً فنی برای تأمین برق نیست؛ یک طرح جامع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. با توجه به ظرفیت بیبدیل ایران در انرژی خورشیدی، این طرح میتواند کشور را از وابستگی به سوختهای فسیلی در تأمین برق کاهش دهد، آلودگیهای زیستمحیطی را به حداقل برساند و مهمتر از همه با تزریق درآمد پایدار به خانوارهای کم برخوردار به اهداف عدالت اجتماعی جامه عمل بپوشاند.
تبدیل هر خانه به یک تولیدکننده کوچک برق نه تنها شبکه توزیع را تقویت میکند بلکه هزاران فرد مثل علی در سراسر ایران را از مصرفکننده صرف به سرمایهگذار و تولیدکننده تبدیل میکند.
