علی نژاد: روئینگ عضو رسمی مجمع کمیته المپیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ صبح امروز با برگزاری انتخابات و معرفی محسن شادی به عنوان اولین رئیس رسمی آن در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک در این مجمع گفت: از اینکه در این خانواده حضور یافته ام خوشحالم و به آقای شادی بابت رأی اعتماد کاملی که این مجمع به ایشان داد تبریک می گویم.

وی افزود: با برگزاری این انتخابات این فدراسیون آغاز به کار کرد و این فدراسیون را در اولین مجمع کمیته ملی المپیک حضور رسمی خواهد داشت. این رشته در بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی حضور داشته و ظرفیت زیادی دارد و حساب ویژه ای روی این رشته در بازی‌های ناگویا داریم که بتواند مدال‌های رنگارنگی بگیرد. از جدا سازی این فدراسیون هم حمایت می‌کنیم و استقبال می‌کنیم که بتوانند تمرکز بیشتری روی این رشته داشته باشند.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک هم از این فدراسیون حمایت خواهد کرد و به همین دلیل هم در بخش بورسیه‌های المپیک نفراتی داشتیم و هم در بخش قاره‌ای بورسیه داشتیم و این نشان از توجهی است که کمیته ملی المپیک روی این رشته داشته است. این رشته در بخش بانوان هم ظرفیت‌های خوبی دارد بالخصوص در بخش قهرمانی و امیدواریم موفقیت‌های خوبی داشته باشند.