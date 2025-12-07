  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

علی نژاد: روئینگ عضو رسمی مجمع کمیته المپیک شد

با برگزاری رسمی انتخابات فدراسیون روئینگ، این رشته المپیکی رسما به عضویت مجمع کمیته المپیک در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ صبح امروز با برگزاری انتخابات و معرفی محسن شادی به عنوان اولین رئیس رسمی آن در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک در این مجمع گفت: از اینکه در این خانواده حضور یافته ام خوشحالم و به آقای شادی بابت رأی اعتماد کاملی که این مجمع به ایشان داد تبریک می گویم.

وی افزود: با برگزاری این انتخابات این فدراسیون آغاز به کار کرد و این فدراسیون را در اولین مجمع کمیته ملی المپیک حضور رسمی خواهد داشت. این رشته در بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی حضور داشته و ظرفیت زیادی دارد و حساب ویژه ای روی این رشته در بازی‌های ناگویا داریم که بتواند مدال‌های رنگارنگی بگیرد. از جدا سازی این فدراسیون هم حمایت می‌کنیم و استقبال می‌کنیم که بتوانند تمرکز بیشتری روی این رشته داشته باشند.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک هم از این فدراسیون حمایت خواهد کرد و به همین دلیل هم در بخش بورسیه‌های المپیک نفراتی داشتیم و هم در بخش قاره‌ای بورسیه داشتیم و این نشان از توجهی است که کمیته ملی المپیک روی این رشته داشته است. این رشته در بخش بانوان هم ظرفیت‌های خوبی دارد بالخصوص در بخش قهرمانی و امیدواریم موفقیت‌های خوبی داشته باشند.

    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      بادبانی هم تبدیل به فدراسیون کن 14 طلای المپیک و اسیا داره 110 رشته داره

