لزوم حفظ حرمت روز دانشجو و عدم ورود به حاشیه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در خصوص ۱۶ آذر روز دانشجو، گفت: ماه آذر ماه دانشگاه است و حالا نماد ماه آذر روز دانشجوست. این روز مقدّس متعلق به دانشجوی مسلمان و همان دانشجوی مسلمانی که اولین تشکلش را سال ۲۲ ایجاد می‌کند؛ مرحوم آیت الله طالقانی و مرحوم آقای مهندس بازرگان ایجاد می‌کنند و نهایت آن در ۱۶ آذر و بعد از آن در همه رویدادهای بعد از انقلاب است.

وی افزود: حقیقتاً این نماد ارزشمندی است که وظیفه همه جوان‌ها و دانشجویان حفظ این نماد است. باید جهادگران دانشگاه حرمت این روز و منزلت این روز را پاس بدارند و دقّت کنیم داخل مسائل حاشیه‌ای نشویم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: گاهی ما در طول دهه‌های گذشته غفلت کردیم؛ یک مسائل حاشیه‌ای جزئی حاکم شد بر ۱۶ آذر که خوشبختانه راهبردی که امروز به آن رسیدیم همین است که حرمت این روز و حرمت این نماد، برای اینکه همیشه این باید زنده باشد و مطمئناً انقلاب ما که یک انقلاب فرهنگی و پویاست، نیاز به این نماد دارد.