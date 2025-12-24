طائب: پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونی معادلات را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب امروز در همایش گرامیداشت هفته مقاومت و سالروز حماسه عظیم ۹ دی، در جمع جمعی از کارکنان ادارات استان اصفهان، با تبیین «راهبردهای قرآنی مقاومت» و تشریح آخرین وضعیت تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی، گفت: مسیر الهی مسیر آسایش مطلق نیست، بلکه مسیر آزمایش، ابتلاء، صبر و مقاوم‌سازی فردی، اجتماعی و ملی است.

مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نگاه نادرست برخی به زندگی دینی افزود: این‌طور نیست که بگوییم بنده خدا می‌خواهیم باشیم اما سختی نکشیم؛ مسیر الهی اتوبان نیست که با بهترین امکانات و بدون مانع به مقصد برسیم، مسیر الهی مسیر ابتلاست و در این مسیر ناملایمات، امتحان، از دست دادن جان، مال، فرماندهان، رزمندگان، شهدا و مجروحان وجود دارد و همه این‌ها صبر و مقاوم‌سازی می‌خواهد.

وی نخستین راهبرد را «مقاوم‌سازی فردی» دانست و افزود: اولین مقاوم‌سازی، مقاوم‌سازی انسان در برابر بلایا و سختی‌هاست و دومین مقاوم‌سازی فردی، بندگی خداست؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و سومین مقاوم‌سازی فردی، ترک معصیت و مراقبت دائمی است، به این معنا که مراقبت از لقمه حلال، نگاه حلال، پوشش بر مبنای آنچه خدا دوست دارد، نه آنچه شیطان می‌پسندد.

از مقاومت فردی تا مقاومت ملی

مشاور فرمانده کل سپاه، راهبرد دوم را «اجتماعی‌سازی مقاومت» دانست و اظهار کرد: باید مقاومت فردی را به مقاومت ملی تبدیل کنیم؛ رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود از مقاومت ملی در برابر همه تهدیدات دشمن سخن گفتند، اما مقاومت ملی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و دو عنصر دیگر لازم است که یکی تهدیدزدایی و دیگری کارآمدی است.

وی با استناد به آیات قرآن افزود: اگر می‌خواهید به حیات طیبه و رستگاری برسید، باید مقاوم‌سازی فردی، اجتماعی، شبکه مقاومت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را با هم پیش ببرید و با شبکه‌سازی و هم‌افزایی، در ساخت کشور و تحکیم روابط نقش‌آفرینی کنید.

طائب محور اصلی این شبکه‌سازی را تبعیت از ولایت دانست و تصریح کرد: روایت داریم که ارتباط خود را با امام و ولی فعال کنید؛ اگر در مسیر تبعیت حرکت کنیم، رستگاری حاصل می‌شود، اما اگر تفرقه ایجاد شود و هر کس دنبال یک مسیر جداگانه برود، شکست رقم می‌خورد.

بررسی تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی سپس به تشریح آخرین وضعیت تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: برای تحلیل وضعیت امروز، باید گذشته، حال و آینده را با هم دید؛ امروز ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم و آمریکا به‌عنوان هژمون جهانی و اسرائیل به‌عنوان هژمون منطقه‌ای تعریف شده‌اند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با تحلیل چرخه شکل‌گیری، تثبیت، اوج، افول و فروپاشی پدیده‌ها افزود: آمریکا حدود ۲۵۰ سال قدمت دارد، از مرحله تأسیس و تثبیت عبور کرده و به اوج رسیده و اکنون وارد مرحله افول شده است؛ اسرائیل نیز که ۷۷ سال از تأسیس آن می‌گذرد، از سال ۲۰۰۰ به بعد وارد روند افولی شده است.

وی با اشاره به جنگ سرد و فروپاشی شوروی خاطرنشان کرد: پس از جنگ جهانی دوم، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و با فروپاشی شوروی، یک ضلع حذف شد، اما انقلاب اسلامی ضلع سوم را شکل داد و اسلام در برابر لیبرالیسم و کمونیسم قرار گرفت.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آمریکا اظهار کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۰ حدود دو تریلیون دلار بدهی داشت، اما این بدهی در پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسید؛ امروز صندوق بین‌المللی پول بدهی آمریکا را حدود ۳۹ تریلیون دلار اعلام می‌کند.

وی افزود: در آمریکا با بحران‌های جدی اجتماعی مواجه هستیم؛ از جمله افزایش هزینه‌های درمان و بازنشستگی، فروپاشی خانواده و مسائل امنیت داخلی.

طرح‌های آمریکا و شکست پیش‌بینی‌ها

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به راهبردهای امنیت ملی آمریکا گفت: آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند دهه پیش رو، دهه سرنوشت‌ساز برای آمریکا و جهان است، اما بسیاری از پیش‌بینی‌های آنان محقق نشد؛ از جمله در جنگ اوکراین، افغانستان و غرب آسیا.

وی ادامه داد: عملیات پیش‌دستانه روسیه در اوکراین و عملیات بزرگ مقاومت، از جمله عملیات حماس، محاسبات آمریکا و اسرائیل را برهم زد.

جنگ ترکیبی علیه ایران و شکست محاسبات دشمن

حجت‌الاسلام طائب با تشریح جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: دشمن برآورد کرده بود تاب‌آوری ایران رو به کاهش است و سه عنصر اعتماد، امید و همبستگی اجتماعی در حال فروپاشی است؛ اما در عمل، این روند معکوس شد.

وی افزود: در محاسبات دشمن، قرار بود با ضربه به پدافند، فرماندهی و زیرساخت‌ها، ایران ظرف چند روز تسلیم شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه پاسخ موشکی ایران معادلات را تغییر داد.

اعتراف دشمن به شکست

حجت‌الاسلام طائب اضافه کرد: اسرائیل و آمریکا تصور نمی‌کردند موشک‌های ایران با این حجم و دقت عمل کند؛ در نهایت، رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ به آمریکا متوسل شد و آمریکا و اسرائیل عملاً شکست را پذیرفتند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه راهبرد قرآنی این است که قدرت بازدارندگی ایجاد کنیم تا جنگ تحمیل نشود، تأکید کرد: اگر دشمن حمله کرد، نباید سستی کنیم و درخواست آتش‌بس بدهیم؛ بلکه باید بایستیم و وقتی دشمن خود درخواست آتش‌بس کرد، اگر شرایطش فراهم بود، با توکل به وعده الهی می‌توان آن را پذیرفت.

حجت‌الاسلام طائب خطاب به کارکنان ادارات گفت: شما مسئولید و باید با خدمت‌رسانی، حل مشکلات مردم و افزایش کارآمدی دولت، تاب‌آوری ملی را تقویت کنید؛ دشمن امروز از جنگ ناامید شده و به‌دنبال ایجاد دوگانگی و ناامیدی در داخل است و مراقب دوگانگی‌های کاذب باشیم و مسیر رشد و پیشرفت کشور را با وحدت ادامه دهیم.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید کرد: برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای، آمریکا در شرایط فعلی تمایلی به آغاز جنگ جدید ندارد، هرچند تحولات با سرعتی پیش می‌رود که ضرورت آمادگی همه‌جانبه را دوچندان می‌کند.

شکست بازدارندگی آمریکا در منطقه

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به محل مذاکرات حماس و آمریکا در قطر برای توافق آتش‌بس، تصریح کرد: در این حادثه، نه پدافند آمریکا کار کرد و نه آمریکا توانست از اسرائیل حمایت عملی انجام دهد؛ در نهایت، رژیم صهیونیستی مجبور به عذرخواهی شد و این نشان می‌دهد بازدارندگی آمریکا در منطقه دچار اختلال جدی شده است.

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک اخیر گفت: در سفرهای اخیر مقامات غربی، تلاش شده با عملیات روانی و تبلیغاتی، فضایی ساخته شود تا مجوز اقدام نظامی برای اسرائیل اخذ شود، اما برآورد ما این است که آمریکا در مسیر صدور چنین مجوزی قرار ندارد؛ هرچند این به معنای کاهش آمادگی ما نیست.

اقتصاد جهانی، بدهی آمریکا و جهش قیمت طلا

مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با تحلیل شرایط اقتصادی جهان گفت: اقتصاد جهانی وارد مرحله بی‌ثباتی شده است؛ افزایش قیمت اونس طلا ناشی از نگرانی بانک‌های بزرگ جهانی نسبت به آینده دلار و اقتصاد آمریکاست و بدهی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از کشورها در حال تبدیل ذخایر دلاری خود به طلا هستند.

وی افزود: درگیری‌های احتمالی آمریکا با کشورهایی مانند ونزوئلا و کاهش قیمت نفت نیز بر اقتصاد جهانی و درآمد کشورهای صادرکننده نفت تأثیر گذاشته است؛ کاهش قیمت نفت به‌طور طبیعی به کاهش درآمدها منجر می‌شود، حتی اگر حجم صادرات ثابت بماند.

جنگ اقتصادی و استفاده دشمن از نقاط ضعف داخلی

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به راهبرد دشمن در حوزه اقتصاد تأکید کرد: دشمن در جنگ اقتصادی، روی نقاط ضعف داخلی تمرکز می‌کند و با تشدید تهدیدات، فشار معیشتی را افزایش می‌دهد؛ این جنگ، ترکیبی از عوامل بیرونی و داخلی است، اما اگر مقاومت ملی و هم‌افزایی داخلی شکل بگیرد، می‌توان این فشارها را خنثی کرد.

وی ادامه داد: هیچ دوره‌ای نبوده که دشمنی علیه ایران وجود نداشته باشد، اما تجربه نشان داده هر جا انسجام داخلی حفظ شده، دشمن ناکام مانده است.

روایت تاریخی از نفت؛ از وابستگی تا بازیابی ظرفیت‌ها

مشاور فرمانده کل سپاه با مرور تحولات صنعت نفت ایران گفت: پیش از انقلاب، تولید نفت ایران به ۶ میلیون بشکه در روز رسید، اما با فشارهای غیرکارشناسی آمریکایی‌ها به چاه‌ها آسیب وارد شد؛ پس از خروج آن‌ها، تولید کاهش یافت و در دوره‌های مختلف، تولید و صادرات نفت دچار نوسان شد، اما در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، تولید به بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و صادرات به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

وی افزود: برخلاف گذشته، زیرساخت‌های دور زدن تحریم‌ها حفظ شد و امروز ایران همچنان نفت خود را صادر می‌کند؛ این نشان می‌دهد که مذاکره به‌تنهایی راه‌حل نیست و حفظ زیرساخت‌های قدرت اقتصادی ضروری است.

تشریح عملیات‌های دشمن و تفاوت فرماندهی میدانی

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به تجربه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: دشمن برای تحقق اهداف پیشینی خود، سال‌ها کار اطلاعاتی می‌کند؛ پرونده ترور شهید سلیمانی از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشت و پس از ناکامی‌های متعدد، آمریکا تصمیم گرفت مسئولیت مستقیم آن را بپذیرد.

وی افزود: فرماندهی در جبهه مقاومت مبتنی بر حضور میدانی است و همین تفاوت اساسی با مدل فرماندهی غربی، محاسبات دشمن را دچار خطا می‌کند.

جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ ترکیبی رسانه‌ای گفت: دشمن تلاش می‌کند به‌جای طرح پرسش‌های راهبردی، جامعه را درگیر شبهات تاکتیکی و اختلافات داخلی کند؛ هدف آن‌ها تغییر دال گفتمانی از پیروزی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل به منازعات داخلی و دوگانه‌سازی‌های کاذب است.

وی تأکید کرد: در مقابل، باید ضمن برخورد قاطع با شبکه‌های وابسته به دشمن، مراقب باشیم جامعه دچار دوگانگی نشود.

تأکید بر وحدت، کارآمدی و تحقق ارزش‌ها

حجت‌الاسلام طائب در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم از ارزش‌های اسلامی عبور کنیم، اما تحقق این ارزش‌ها باید با حکمت، هم‌افزایی قوا و پرهیز از دوقطبی‌سازی همراه باشد؛ دولت منتخب مردم برنامه دارد و همه قوا و نهادها باید برای موفقیت آن کمک کنند و اگر با انسجام حرکت کنیم، وعده الهی تحقق خواهد یافت.