  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

پوستر هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان رونمایی شد

پوستر هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان رونمایی شد

گرگان- پوستر هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام با حضور مسئولان کشوری و استانی در گلستان رونمایی شد.

دریافت 74 MB
کد خبر 6680829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها