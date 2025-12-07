https://mehrnews.com/x39Nxt ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵ کد خبر 6680829 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵ پوستر هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان رونمایی شد گرگان- پوستر هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام با حضور مسئولان کشوری و استانی در گلستان رونمایی شد. دریافت 74 MB کد خبر 6680829 کپی شد مطالب مرتبط مهیایی: گلستان با هشت اقلیم و سه مرز طبیعی، آماده جهش گردشگری است کردونی: توسعه گلستان باید بر ریل گردشگری پیش برود جشنواره ازدواج اقوام ایران در گرگان برگزار میشود برچسبها گلستان گرگان جشنواره اقوام
