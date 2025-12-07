مهیایی: گلستان با هشت اقلیم و سه مرز طبیعی، آماده جهش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی، صبح یکشنبه در جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی و گردشگری استان ضمن تبریک روز دانشجو و قدردانی از حضور اصحاب رسانه، تشکیل این شورا را اقدامی هوشمندانه برای هدایت توسعه گردشگری استان دانست و از تلاشهای وزیر میراث فرهنگی در انتخاب مدیران توانمند برای گلستان قدردانی کرد.
مهیایی با اشاره به سوابق مدیران حوزه میراث فرهنگی و نقش آنها در پیشبرد برنامههای ملی گفت: گلستان از ظرفیتهای بینظیر گردشگری برخوردار است، اما اقتصاد آن سالها بر پایه کشاورزی شکل گرفته و همین تکبعدی بودن، امروز ما را در برابر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر کرده است.
وی با بیان اینکه تغییرات آبوهوایی از کاهش بارندگی تا پسروی آب دریا، اقتصاد استان را تحتتأثیر قرار داده، افزود: در حالی که هفت استان کشور به دریا متصلاند، برخی به دلیل همین چالشها نتوانستهاند از ظرفیت ساحلی خود برای گردشگری بهره بگیرند. اگر برای احیای خلیج گرگان و مدیریت سواحل فکری نشود، ممکن است بخش مهمی از توان گردشگری استان را از دست بدهیم.
معاون عمرانی استاندار گلستان موقعیت کمنظیر این استان را یادآور شد و گفت: در کمتر از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر از مرکز استان به جنگل میرسیم، با حدود ۲۵ کیلومتر به دریا متصل میشویم و بیابان هم در فاصله ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری ما قرار دارد. از هشت اقلیم مطرح و ۱۳ نوع اقلیم شناساییشده در جهان، بخش عمدهای در گلستان وجود دارد و این یک سرمایه بیبدیل برای رونق اقتصاد استان است.
وی همچنین به همزمانی جشنواره اقوام با برنامه ملی «ایرانجان» اشاره کرد و افزود: این دو رویداد فرصتی بینظیر برای معرفی فرهنگ، آدابورسوم، ظرفیتهای اقتصادی و مهارتی مردم گلستان است. امیدواریم این جشنوارهها بتوانند در بهبود معیشت مردم و رونق گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کنند.
مهیایی بر ضرورت نگاه جدید به اقتصاد گلستان تأکید کرد و گفت: با اتکا به طبیعت متنوع، فرهنگ غنی و ظرفیتهای اقلیمی استان، میتوان اقتصاد گلستان را بهسمت تنوعبخشی و توسعه گردشگری هدایت کرد.
