کردونی: توسعه گلستان باید بر ریل گردشگری پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی، صبح یکشنبه در نشست شورای راهبردی گردشگری گلستان ضمن گرامیداشت یاد دانشجویان شهید و تأکید بر نقش ماندگار کنشگری دانشجویی در عرصه اجتماعی اظهار کرد: ورود ما به میدان فعالیت اجتماعی از دل دانشگاه بود و معتقدم فعالیت دانشجویی هنوز هم میتواند در تحولات اجتماعی نقشآفرینی جدی داشته باشد.
وی با اشاره به حضور سال گذشته خود در جلسه معارفه مدیرکل میراثفرهنگی گلستان افزود: همان زمان مشخص بود که رویکرد استان در حوزه گردشگری رویکردی جدی و آیندهساز خواهد بود. در همان جلسه، مدیریت ارشد استان گفت چون توسعه مبتنی بر کشاورزی و صنعت نتیجه مطلوبی نداشته، باید گردشگری محور توسعه گلستان باشد؛ موضوعی که امروز پس از یک سال بهدرستی محقق شده است.
کردونی ادامه داد: نکته مهم این است که این نگاه فقط نگاه دولت نیست؛ هم نخبگان استان و هم مدیران ارشد اجرایی کاملاً از حضور مدیرکل میراثفرهنگی گلستان و رویکرد گردشگریمحور استقبال کردند. این حمایت نخبگانی و سیاسی، بنیان اصلی توسعه در گلستان است.
مشاور وزیر در تشریح نقش شورای راهبردی گفت: شورای راهبردی ابتکار ماندگار صالحیامیری برای وزارتخانه است. این شورا از یک ساختار مشورتی ساده عبور کرده و امروز تبدیل به اتاق فکر سیاستگذاری، مرکز رصد و پایش، و حتی مرکز تولید روایت در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری شده است.
وی افزود: در سطح ملی تاکنون ۲۶ جلسه با حضور وزیر برگزار شده و مهمترین دستاورد آن، جلوگیری از سقوط مدیریت اجرایی به دام بروکراسی و روتینهای اداری است. این شورا فضای گفتوگو، ایدهپردازی و تصمیمسازی علمی را در ساختار اجرایی باز میکند.
کردونی با اشاره به تجربه تشکیل شورا در استانهای مختلف گفت: این فرآیند باعث شده نخبگان منطقهای شریک سیاستگذاری شوند. انسجام فکری، پشتیبانی علمی، نقد سیاستها و تدوین اکشنپلنها، مهمترین کارکردهای این شورا در سطح استانهاست.
وی تأکید کرد: استانداران سراسر کشور در مکاتبات وزیر مأمور شدهاند شوراهای راهبردی را فعال و منظم برگزار کنند.
مشاور وزیر برگزاری جلسه همزمان با جشنواره اقوام در گلستان را یک اتفاق مبارک دانست و گفت: جشنواره اقوام یک رویداد فرهنگی اجتماعی بزرگ است؛ منبع نشاط، همبستگی و انسجام اجتماعی. این جشنواره نماد ایراندوستی و وحدت مردم در شرایط سخت امروز کشور است.
کردونی یادآور شد: یکی از مأموریتهای شورای راهبردی، پیگیری تحقق سیاستهای ابلاغی وزیر است. سفر تیرماه صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی به گلستان و نکاتی که درباره جنگلهای هیرکانی، ظرفیت میراثطبیعی استان و الزامات حفاظتی مطرح شد، میتواند دستورکار مهم شورا باشد.
