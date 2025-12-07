خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: روزهای اخیر، مسابقه ماراتن بانوان کیش با حاشیه‌هایی تازه روبه‌رو شد که توجه‌ها را از جنبه‌های ورزشی به سمت مسأله حجاب و پوشش شرکت‌کنندگان جلب کرد. این مسئله که به‌ویژه در فضای شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، بحث‌های زیادی را در مورد اهمیت رعایت حجاب و پوشش اسلامی در فعالیت‌های ورزشی بانوان ایجاد کرده است.

حجاب یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، به‌ویژه جوامع اسلامی است. رعایت حجاب نه تنها یک دستور دینی، بلکه یک عامل مهم در حفظ کرامت انسانی، امنیت اجتماعی و حفظ ارزش‌های اخلاقی به شمار می‌رود. در قرآن و روایات اسلامی، حجاب به عنوان وسیله‌ای برای حفظ عفت و شرافت فرد و جامعه معرفی شده است. رعایت حجاب نه تنها برای زنان، بلکه برای مردان نیز در زمینه حفظ نگاه و رفتار مناسب تأکید شده است.

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی حجاب

حجاب به‌عنوان یک فرهنگ در جوامع اسلامی به تقویت روابط انسانی بر اساس احترام و عفت کمک می‌کند. رعایت حجاب موجب کاهش نگاه‌های جنسی و برخوردهای سطحی در جامعه می‌شود و روابط اجتماعی را از سطح ظاهری به سطح معنوی و اخلاقی ارتقا می‌دهد. در جوامعی که حجاب به درستی رعایت می‌شود، افراد بیشتر از سطح ظاهری به ویژگی‌های اخلاقی و انسانی یکدیگر توجه می‌کنند و این امر باعث کاهش پدیده‌هایی چون آزار و اذیت‌های جنسی و بی‌احترامی به حقوق فردی می‌شود.

حجاب و تأثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی

رعایت حجاب می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلامت روانی افراد داشته باشد. با داشتن حجاب، افراد احساس امنیت و آرامش بیشتری در فضاهای عمومی می‌کنند و این امر می‌تواند به کاهش استرس و اضطراب اجتماعی کمک کند. همچنین، حجاب می‌تواند حس استقلال و هویت فردی را تقویت کند و به افراد این احساس را بدهد که در انتخاب‌های خود آزاد هستند و نمی‌خواهند تحت تأثیر نگاه‌های سطحی و قضاوت‌های بیرونی قرار بگیرند. در این راستا، حجاب به عنوان یک ابزار برای حفظ عزت نفس و هویت فردی در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کند.

حجت الاسلام اسماعیل نیا: ما در ماراتن تشییع شهدای گمنام هستیم، نه ماراتن برهنگی

امام جمعه پارسیان در واکنش به حادثه اخیر کیش و نمایش بی‌حجابی در یک ماراتن، تأکید کرد: جامعه اسلامی ایران در ماراتن تشییع شهدای گمنام و حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی خود است، نه در ماراتن برهنگی و بی‌حیایی. وی این حرکت را بی‌احترامی به خون شهدا و هنجارهای اسلامی دانست و خواستار برخورد قاطع با هنجارشکنان شد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر به شدت از حادثه اخیر جزیره کیش که در آن برخی افراد در یک ماراتن با پوشش‌های غیرمتعارف و بی‌حجاب حضور یافتند، انتقاد کرد.

وی با اشاره به حماسه‌های عظیم مردم ایران در راه دفاع از انقلاب اسلامی و خون شهدا، گفت: ما در ماراتن تشییع شهدای گمنام و پیروی از ارزش‌های اسلامی هستیم، نه در ماراتن برهنگی و بی‌حیایی!

حجت الاسلام اسماعیل نیا در سخنانی بی‌پرده و قاطع، حادثه اخیر جزیره کیش را بی‌احترامی آشکار به خون شهدا و فرهنگ اسلامی ایران خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه خون شهدای عزیز خود توانسته است در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت کند. از این رو، این گونه حرکات که منجر به تضعیف اصول دینی و اخلاقی می‌شود، نه تنها جایز نیست بلکه باید با آن برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد.

حجاب، قانون جمهوری اسلامی ایران است

وی در ادامه تصریح کرد: حجاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک تکلیف شرعی است، بلکه یک قانون اساسی است که باید توسط تمامی شهروندان محترم رعایت شود. ما به عنوان یک ملت مسلمان، از ابتدا پایبند به اصول دینی خود بوده‌ایم و در مقابل بی‌حجابی و بی‌اخلاقی ایستاده‌ایم. رفتارهایی که در جزیره کیش در جریان یک ماراتن رخ داد، چیزی جز هنجار شکنی و بی‌احترامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست.

الگوی زن ایرانی اسلامی: از حضرت زهرا (س) تا امروز

امام جمعه پارسیان در بخشی دیگر از سخنان خود به رشد و پیشرفت‌های زنان ایرانی در دوران جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: زنان جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف فرهنگ‌های شرقی و غربی، یک الگوی سوم را ارائه کردند. زنانی که با حفظ عفاف و حجاب، توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ورزشی موفقیت‌های بزرگی به‌دست آورند. این الگوی زن مسلمان ایرانی، برگرفته از آموزه‌های حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است و قابل قیاس با هیچ کجای دنیا نیست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که زنان در جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ، به درجات عالی دست یافته‌اند و این پیشرفت‌ها در هیچ زمانی قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. بنابراین، باید قدردان این پیشرفت‌ها و حمایت‌های جمهوری اسلامی از حقوق زنان باشیم.

برخورد قانونی با هنجارشکنان

حجت الاسلام اسماعیل نیا در ادامه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با هنجارشکنان، گفت: مردم استان هرمزگان به ویژه مردم پارسیان همواره در برابر بی‌حجابی و بی‌اخلاقی‌ها ایستاده‌اند و از مسئولان می‌خواهند تا در برابر این‌گونه اقدامات بی‌حرمتی، واکنش قانونی و قاطع نشان دهند. مردم استان هرمزگان از مسئولان خواستار برخورد فوری با مسببان و متولیان این پدیده شوم هستند.

وی تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۷۰ هزار شهید تقدیم کرده‌ایم و هیچ‌کس حق ندارد بر روی خون این شهدا پا بگذارد. هیچ سازمانی و هیچ فردی نمی‌تواند به‌طور رسمی و علنی، با این‌گونه رفتارهای خلاف قانون به ارزش‌های اسلامی توهین کند.

امام جمعه پارسیان در ادامه نسبت به سکوت یا کم‌کاری برخی از مسئولان در برخورد با چنین اقدامات انتقاد کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ فرهنگ اسلامی و حجاب، هیچ معذوریتی وجود ندارد. اگر یک فرد در یک فروشگاه یا محل کار خلاف قانون عمل کند، باید با او برخورد شود. حالا اگر یک سازمان دولتی یا یک نهاد رسمی در این زمینه کوتاهی کرده و به‌طور علنی چنین اقدامات خلاف‌کاری انجام دهد، نباید هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آن صورت گیرد.

وی خواستار آن شد مسئولان کشوری و استانی، به‌ویژه استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری استان، برخورد قانونی و فوری با مسببان این بی‌حرمتی‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

حجاب نماد عزت و افتخار ملت ایران

حجت الاسلام اسماعیل نیا در پایان خاطرنشان کرد: حجاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک موضوع دینی بلکه یک مسئله ملی است که تمامی افراد جامعه باید به آن احترام بگذارند. ما باید فضایی ایجاد کنیم که در آن نه تنها زنان مسلمان بلکه همه شهروندان بتوانند با رعایت حجاب و عفت در جامعه حضور داشته باشند. بی‌حجابی و بی‌اخلاقی هیچ‌گاه در این سرزمین جایگاهی نخواهد داشت و مردم ایران به‌ویژه مردم هرمزگان هرگز این‌گونه رفتارها را نمی‌پذیرند.

وی افزود: ما در ماراتن تشییع شهدای گمنام هستیم، نه در ماراتن برهنگی! و امیدواریم که این حوادث هیچ‌گاه در هیچ کجا تکرار نشود. به‌ویژه در جزایر هرمزگان، که مردم آن همواره پایبند به اصول اسلامی و فرهنگی خود بوده‌اند، هیچ‌گونه بی‌حرمتی به ارزش‌های دینی و فرهنگی قابل قبول نخواهد بود.

رعایت حجاب در مسابقات ورزشی بانوان کیش، عامل فرهنگ‌سازی و احترام به هنجارهای اجتماعی است

فعال حوزه رسانه و حجاب در استان هرمزگان، با اشاره به حواشی اخیر ماراتن بانوان کیش، تأکید کرد رعایت حجاب و پوشش اسلامی در چنین رویدادهایی نه تنها احترام به قوانین است بلکه نشان‌دهنده پایبندی به ارزش‌های فرهنگی جامعه است.

زینب شکوه، فعال برجسته حوزه رسانه و حجاب در استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به این حواشی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی بانوان به‌ویژه ماراتن‌ها همواره فرصتی برای نشان دادن انگیزه، تلاش و توانمندی‌های زنان ایرانی در عرصه ورزش و تندرستی بوده است. اما در کنار این افتخارات، باید به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کشور نیز توجه ویژه‌ای داشت.

شکوه افزود: رعایت حجاب و پوشش مناسب در مسابقات ورزشی نه تنها به معنای احترام به قوانین جزیره کیش است، بلکه بیانگر احترام به ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه نیز می‌باشد. در صورتی که پوشش مناسب رعایت نشود، این موضوع می‌تواند اثرات روانی و فرهنگی منفی در پی داشته باشد و بر نگاه عمومی جامعه نسبت به ورزش بانوان تأثیرگذار باشد.

ورزش بانوان در مسیر پیشرفت

زینب شکوه همچنین با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات ورزشی بانوان، گفت: برگزاری این‌گونه مسابقات، فرصتی عالی برای ترویج ورزش و ارتقا سلامت جسمانی زنان است. با این حال، همزمان باید به اصول فرهنگی و دینی توجه داشت تا از بروز حاشیه‌های غیرضروری جلوگیری شود. مسابقات ورزشی باید بستر امن و سالمی برای فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی زنان ایجاد کند و از این نظر، رعایت پوشش اسلامی در آنها امری ضروری است.

وی افزود: مسئولان برگزاری مسابقات ورزشی می‌توانند با آموزش و اطلاع‌رسانی درست پیش از برگزاری رویدادها، از بروز چنین حواشی جلوگیری کنند. آموزش و توجیه درست در خصوص اهمیت رعایت پوشش مناسب، می‌تواند باعث شود تا همه شرکت‌کنندگان در چنین مسابقاتی به‌طور مؤثرتر و در احترام به ارزش‌های دینی و اجتماعی وارد عمل شوند.

ترویج فرهنگ حجاب در ورزش بانوان

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: حجاب نه تنها یک الزام دینی و شرعی است، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی است. به همین دلیل باید تلاش کنیم تا در تمامی فعالیت‌های ورزشی بانوان، از جمله مسابقات، این فرهنگ حفظ شود. رعایت حجاب در ورزش بانوان، نمادی از ترکیب سلامت جسمی و روحی با فرهنگ اسلامی است.

شکوه ادامه داد: امیدواریم در دوره‌های آینده، شاهد برگزاری مسابقات ورزشی بانوان با رعایت کامل پوشش اسلامی و با احترام به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی باشیم. این امر نه تنها به ترویج ورزش و سلامتی کمک می‌کند بلکه پیام‌های مثبتی را به جامعه و نسل‌های آینده منتقل می‌سازد.

جامعی: حجاب در ایجاد فضای امن و احترام برای حضور بانوان در اجتماع نقش حیاتی دارد

ورزشکار هرمزگانی و فعال اجتماعی، با تأکید بر مزایای حجاب برای بانوان، گفت: رعایت حجاب نه تنها باعث حفظ کرامت و عزت زن در جامعه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز مشارکت مؤثرتر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی است.

زهرا جامعی در گفتگویی با خبرنگار مهر به بررسی مزایای حجاب برای بانوان و حضور آن‌ها در اجتماع پرداخت و گفت: حجاب یکی از ارکان اصلی در ایجاد فضای امن و محترم برای زنان در جامعه است.

به گفته او، رعایت حجاب تنها یک الزام دینی نیست، بلکه به زنان این امکان را می‌دهد که در محیط‌های عمومی بدون دغدغه‌های حاشیه‌ای حضور داشته باشند و نقش فعال‌تری در امور اجتماعی ایفا کنند.

جامعی افزود: حجاب به زنان کمک می‌کند که در اجتماع با عزت و کرامت زندگی کنند. این امر باعث می‌شود که آنان بتوانند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به‌طور مؤثرتر فعالیت کنند و نقش خود را در پیشرفت جامعه ایفا نمایند.

وی ادامه داد: از نگاه اجتماعی، حجاب به زنان این فرصت را می‌دهد که توجه‌ها به توانمندی‌هایشان جلب شود و از نگاه جنسی به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در ارزیابی فرد نگریسته نشوند. این امر موجب می‌شود که زنان در عرصه‌های مختلف، اعم از ورزش، هنر، تحصیل و حتی سیاست، با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر شوند.

این فعال اجتماعی همچنین به اهمیت آگاهی‌رسانی درباره حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: برای اینکه زنان به‌طور کامل از مزایای حجاب بهره‌مند شوند، لازم است که آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه گسترش یابد. باید به زنان این نکته را یادآوری کرد که حجاب نه تنها یک دستور دینی، بلکه یک ابزار قدرتمند برای حفظ امنیت، شخصیت و سلامت روانی‌شان است.

زهرا جامعی در پایان تصریح کرد: حجاب فقط یک پوشش ظاهری نیست بلکه بخشی از هویت فرهنگی و دینی هر فرد است. در جوامع اسلامی، حجاب نمادی از افتخار، پاکدامنی و مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل، احترام به حجاب باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مشارکت زنان در جامعه شناخته شود.