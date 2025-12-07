تصادف اتوبوس در الجزایر ۱۲ کشته و ۲۳ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این تصادف در جاده ملی ۵۰ در نزدیکی شهرداری تبلبالا، حدود ۱۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی پایتخت این کشور، الجزیره، رخ داد.

گروه‌های امداد و نجات، زخمی‌ها را در محل حادثه درمان کردند و چندین نفر را که حالشان وخیم بود به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل کردند. مقامات تحقیقاتی را در مورد علت تصادف آغاز کرده‌اند.

تصادفات رانندگی در این کشور شمال آفریقا اتفاقی رایج است. در ۱۵ آگوست، یک اتوبوس مسافربری از روی پلی در منطقه الحراش در شرق پایتخت سقوط کرد و ۱۸ نفر کشته شدند.

وزارت حمل و نقل الجزایر اعلام کرده است که بیشتر تصادفات رانندگی در این کشور به خطای انسانی، بی‌احتیاطی در رانندگی و نگهداری نامناسب وسایل نقلیه مرتبط است.

در همین حال، اتحادیه‌های حمل و نقل و اپراتورهای اتوبوس مدت‌هاست که افزایش تعداد تصادفات را به زیرساخت‌های حمل و نقل فرسوده و سیاست‌های دولت، از جمله ممنوعیت واردات اتوبوس و قطعات یدکی، نسبت می‌دهند.