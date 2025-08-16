  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

سقوط اتوبوس از روی پل در الجزایر و کشته شدن حداقل ۱۸ نفر

سقوط اتوبوس از روی پل در الجزایر و کشته شدن حداقل ۱۸ نفر

آژانس حفاظت مدنی الجزایر روز شنبه اعلام کرد که حداقل ۱۸ نفر در اثر انحراف یک اتوبوس مسافربری از روی پل و سقوط آن به داخل رودخانه در الحراش، شرق الجزایر، کشته و ۹ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از العریبه، این آژانس اعلام کرد دو نفر از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند. قربانیان به بیمارستان محلی منتقل شدند و اجساد کشته‌شدگان به سردخانه منتقل شد.

سازمان حفاظت مدنی ۲۵ آمبولانس، ۱۶ غواص و چهار قایق را به محل حادثه اعزام کرد.

فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که غیرنظامیان برای بیرون کشیدن قربانیان از اتوبوس نیمه‌غرق شده قبل از رسیدن تیم‌های نجات، به داخل آب می‌پرند.

مقامات هشدار دادند که با ادامه عملیات امداد و نجات، آمار تلفات ممکن است افزایش یابد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که الجزایر سالانه تا ۴۰۰۰ مورد مرگ و میر جاده‌ای را ثبت می‌کند. آژانس ملی ایمنی جاده‌ها، ۹۱ درصد از تصادفات را به خطای انسانی، به ویژه خستگی راننده و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نسبت می‌دهد. شرایط نامناسب جاده‌ها و وسایل نقلیه، همراه با عوامل محیطی، نیز در این امر نقش دارند.

کد خبر 6561647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها