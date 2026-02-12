به گزارش خبرگزاری مهر، سیده ثریا سیدزاده، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان، در حاشیه بازدید از یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون، با اعلام این خبر گفت: آزمون به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری‌های کشور امروز و مطابق برنامه‌ریزی‌ها و اطلاعیه‌های قبلی، با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با رعایت کامل مقررات، به‌صورت منظم و متمرکز برگزار شد. وی هدف از برگزاری این آزمون را تأمین نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد برای دهیاری‌های کشور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاها عنوان کرد.

اشکان جعفرکریمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز که در این بازدید حضور داشت، با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در این آزمون اعلام کرد: بیش از ۱۳ هزار نفر از متقاضیان اشتغال در دهیاری‌ها در چهار عنوان شغلی «کارشناس امور فنی و عمران روستایی»، «کارشناس امور مالی»، «آتش‌نشان» و «راننده آتش‌نشان» در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۲۵۴۶ نفر خانم و ۱۰۵۰۸ نفر آقا بودند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۱۷۹۵ نفر به‌صورت قرارداد مدت معین برای فعالیت در دهیاری‌های ۳۰ استان کشور جذب خواهند شد. جعفرکریمی با تأکید بر سلامت و شفافیت فرآیند برگزاری آزمون تصریح کرد: این آزمون با اجرای مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور و با راهبری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) برگزار شد و تمامی مراحل آن تحت نظارت کامل و با رعایت اصول عدالت، شفافیت و سلامت آزمون انجام گرفت.

وی همچنین درباره داوطلبان مشاغل آتش‌نشانی و راننده آتش‌نشان گفت: این داوطلبان پس از کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی، موظف به شرکت در آزمون عملی سنجش توانایی جسمی خواهند بود که زمان و نحوه برگزاری آن متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان تأکید کرد: نتایج آزمون و اطلاعیه‌های تکمیلی صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر خواهد شد و داوطلبان از توجه به اخبار و منابع غیررسمی خودداری کنند.



‌*محمدمهدی تسویه چی