اکبری: ۶۱ قرارگاه جهادی فعال در خراسان شمالی مستقر است

سردار ‌حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه سازندگی با هدف ساماندهی توان نیروهای بسیج برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شکل گرفته و امروز نقش مهمی در محرومیت‌زدایی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل ۶۱ قرارگاه فعال در خراسان شمالی، پنج قرارگاه پهنه‌ای، ۱۲ قرارگاه منطقه‌ای و ۴۴ قرارگاه محلی افزود: برای پشتیبانی این ساختار جهادی تاکنون بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه(ع) خراسان شمالی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تعداد گروه‌های جهادی استان از ۷۱۰ گروه به ۱۴۱۰ گروه افزایش یافته و شمار اعضای فعال این گروه‌ها نیز از ۵۱۲۰ نفر به ۹۸۸۰ نفر رسیده است.

سردار اکبری با اشاره به طرح‌های مهم اجرا شده توسط قرارگاه سازندگی اظهار کرد:در این مدت ۵۵ پروژه آبرسانی، ۲۰ طرح آبخیز تا جالیز و ۷۰۰ واحد مسکن محرومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای بهسازی منازل، ۷۹۰۰ رول ایزوگام توزیع و ۸۲ پروژه آسفالت‌کاری با مجموع ۷۸۰ هزار مترمربع و مصرف ۷۸۰۰ تن قیر انجام شده که مجموع این فعالیت‌ها بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

سردار اکبری با اشاره به اقدامات حمایتی سپاه گفت:در قالب رزمایش‌های کمک مؤمنانه و برنامه‌های معیشتی، تاکنون ۹۳۵ هزار بسته معیشتی و بهداشتی، ۱۳۲ هزار بسته لوازم‌التحریر، ۲۳۸۰ سری جهیزیه، ۳۰ ویلچر برقی و ۳۲ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است و ارزش این خدمات بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ادامه داد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، با هدف ایجاد اشتغال پایدار، تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی اختصاص یافته و ۶۵۰ صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زا در روستاها راه‌اندازی شده است.

وی همچنین به اجرای طرح جهاد روشنایی اشاره کرد و گفت: در مناطق روستایی استان، ۱۲۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی احداث شده که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کنند.

اکبری از اجرای برنامه گسترده نهال‌کاری در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» خبر داد و افزود:تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار اصله نهال از گونه‌های مثمر و غیرمثمر—از جمله بادام، سنجد، توت و صنوبر—در سطح استان کاشته شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: طرح آبرسانی مجتمع شیرین‌دره با اعتبار ۱۵۱ میلیارد تومان تاکنون آب شرب پایدار را برای ۲۷ روستا فراهم کرده و در نهایت ۶۸ روستا از آن بهره‌مند خواهند شد و همچنین پروژه آبرسانی مجتمع زیدر سرانی شیروان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای ۲۲ روستا به بهره‌برداری رسیده است.

سردار اکبری افزود: علاوه بر این، ۷۰ پروژه آبخیز تا جالیز در روستاهای دارای تنش آبی با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست که نقش مهمی در پایداری منابع آب کشاورزی دارد.