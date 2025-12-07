  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

اکبری: ۶۱ قرارگاه جهادی فعال در خراسان شمالی مستقر است

اکبری: ۶۱ قرارگاه جهادی فعال در خراسان شمالی مستقر است

بجنورد- فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: با استقرار ۶۱ قرارگاه جهادی و اجرای پروژه‌های عمرانی، آبرسانی، معیشتی و اشتغال‌زا، بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی هزینه شد.

سردار ‌حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه سازندگی با هدف ساماندهی توان نیروهای بسیج برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شکل گرفته و امروز نقش مهمی در محرومیت‌زدایی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل ۶۱ قرارگاه فعال در خراسان شمالی، پنج قرارگاه پهنه‌ای، ۱۲ قرارگاه منطقه‌ای و ۴۴ قرارگاه محلی افزود: برای پشتیبانی این ساختار جهادی تاکنون بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه(ع) خراسان شمالی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تعداد گروه‌های جهادی استان از ۷۱۰ گروه به ۱۴۱۰ گروه افزایش یافته و شمار اعضای فعال این گروه‌ها نیز از ۵۱۲۰ نفر به ۹۸۸۰ نفر رسیده است.

سردار اکبری با اشاره به طرح‌های مهم اجرا شده توسط قرارگاه سازندگی اظهار کرد:در این مدت ۵۵ پروژه آبرسانی، ۲۰ طرح آبخیز تا جالیز و ۷۰۰ واحد مسکن محرومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای بهسازی منازل، ۷۹۰۰ رول ایزوگام توزیع و ۸۲ پروژه آسفالت‌کاری با مجموع ۷۸۰ هزار مترمربع و مصرف ۷۸۰۰ تن قیر انجام شده که مجموع این فعالیت‌ها بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

سردار اکبری با اشاره به اقدامات حمایتی سپاه گفت:در قالب رزمایش‌های کمک مؤمنانه و برنامه‌های معیشتی، تاکنون ۹۳۵ هزار بسته معیشتی و بهداشتی، ۱۳۲ هزار بسته لوازم‌التحریر، ۲۳۸۰ سری جهیزیه، ۳۰ ویلچر برقی و ۳۲ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است و ارزش این خدمات بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ادامه داد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، با هدف ایجاد اشتغال پایدار، تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی اختصاص یافته و ۶۵۰ صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زا در روستاها راه‌اندازی شده است.

وی همچنین به اجرای طرح جهاد روشنایی اشاره کرد و گفت: در مناطق روستایی استان، ۱۲۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی احداث شده که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کنند.

اکبری از اجرای برنامه گسترده نهال‌کاری در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» خبر داد و افزود:تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار اصله نهال از گونه‌های مثمر و غیرمثمر—از جمله بادام، سنجد، توت و صنوبر—در سطح استان کاشته شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: طرح آبرسانی مجتمع شیرین‌دره با اعتبار ۱۵۱ میلیارد تومان تاکنون آب شرب پایدار را برای ۲۷ روستا فراهم کرده و در نهایت ۶۸ روستا از آن بهره‌مند خواهند شد و همچنین پروژه آبرسانی مجتمع زیدر سرانی شیروان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای ۲۲ روستا به بهره‌برداری رسیده است.

سردار اکبری افزود: علاوه بر این، ۷۰ پروژه آبخیز تا جالیز در روستاهای دارای تنش آبی با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست که نقش مهمی در پایداری منابع آب کشاورزی دارد.

کد خبر 6680443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها