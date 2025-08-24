عملیات اجرایی نمایشگاه محصولات مهارت آموزی در دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی یکشنبه شب در آئین اجرای این پروژه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی بانوان شهرستان، ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات و حمایت از مشاغل خرد بوده که در همین راستا اجرای نمایشگاه دائمی محصولات بانوان با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد.
رضا مقاتلی با بیان اینکه حمایت از زنان کارآفرین و سرپرست خانوار از اولویتهای دولت مردمی است، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای رونق تولیدات خانگی، صنایع دستی و اشتغالزایی پایدار در شهرستان دشتی فراهم میکند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها نشان از اهتمام دولت چهاردهم در خدمترسانی بیمنت به مردم دارد و تلاش خواهیم کرد در تمامی بخشها اقدامات متوازن و اثرگذاری صورت گیرد.
