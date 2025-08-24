  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵

عملیات اجرایی نمایشگاه محصولات مهارت آموزی در دشتی آغاز شد

عملیات اجرایی نمایشگاه محصولات مهارت آموزی در دشتی آغاز شد

بوشهر-در آئینی به مناسبت هفته دولت و باحضور فرماندار دشتی، مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر و جمعی ازمدیران شهرستان، عملیات اجرایی نمایشگاه فروش دائمی محصولات مهارت آموزی در دشتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی یکشنبه شب در آئین اجرای این پروژه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی بانوان شهرستان، ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات و حمایت از مشاغل خرد بوده که در همین راستا اجرای نمایشگاه دائمی محصولات بانوان با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد.

رضا مقاتلی با بیان اینکه حمایت از زنان کارآفرین و سرپرست خانوار از اولویت‌های دولت مردمی است، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای رونق تولیدات خانگی، صنایع دستی و اشتغال‌زایی پایدار در شهرستان دشتی فراهم می‌کند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها نشان از اهتمام دولت چهاردهم در خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم دارد و تلاش خواهیم کرد در تمامی بخش‌ها اقدامات متوازن و اثرگذاری صورت گیرد.

کد خبر 6569449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها