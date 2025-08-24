۲۰ پروژه عمرانی در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در این مراسم با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله عمران شهری خورموج، پروژه‌های برق‌رسانی و همچنین نمایشگاه فروش دائمی محصولات مهارت آموزی اجرایی شده است.

فرماندار دشتی افزود: اجرای این طرح‌ها ضمن بهبود زیرساخت‌های شهری و تقویت خدمات عمومی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی در شهرستان دشتی را فراهم می‌سازد.

مقاتلی با بیان اینکه دولت چهاردهم با رویکرد وفاق در مسیر خدمت بی‌منت به مردم گام برمی‌دارد، تصریح کرد: تلاش ما این است که در هفته دولت امسال، مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و اقتصادی در شهرستان دشتی افتتاح شود تا ثمرات آن به‌طور ملموس در زندگی مردم دیده شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: نمایشگاه فروش دائمی محصولات مهارت آموزی نیز یکی از پروژه‌های مهمی است که با هدف حمایت از این قشر و توانمندسازی آنان ایجاد شده و می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی مشاغل خرد، توسعه کسب‌وکارهای خانگی و رونق تولید محلی ایفا کند.