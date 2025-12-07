  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

فرمانده انتظامی پاکدشت: سوداگر مرگ در پاکدشت دستگیر شد

فرمانده انتظامی پاکدشت: سوداگر مرگ در پاکدشت دستگیر شد

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از شناسایی و دستگیری یک سوداگر مرگ حرفه‌ای توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری یک سوداگر مرگ حرفه‌ای توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در تشریح این عملیات گفت: در ادامه اجرای طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر، مأموران زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت با انجام عملیات ویژه اطلاعاتی و ساعت‌ها تلاش شبانه‌روزی، موفق به شناسایی و دستگیری این متهم شدند.

ولی‌خانی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲۲۰ گرم هروئین، ۱۲۲ گرم شیشه و یک قبضه سلاح کلت کمری غیرمجاز به همراه ۱۴ عدد فشنگ کشف شد.

وی در پایان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت و تشکیل پرونده تکمیلی، همراه با اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

کد خبر 6680910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها