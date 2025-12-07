فرمانده انتظامی پاکدشت: سوداگر مرگ در پاکدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری یک سوداگر مرگ حرفهای توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در تشریح این عملیات گفت: در ادامه اجرای طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر، مأموران زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت با انجام عملیات ویژه اطلاعاتی و ساعتها تلاش شبانهروزی، موفق به شناسایی و دستگیری این متهم شدند.
ولیخانی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲۲۰ گرم هروئین، ۱۲۲ گرم شیشه و یک قبضه سلاح کلت کمری غیرمجاز به همراه ۱۴ عدد فشنگ کشف شد.
وی در پایان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکدشت و تشکیل پرونده تکمیلی، همراه با اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.
